OTARO (M5S) CAMPO SPORTIVO VIA ORTO SDANGA E NUOVI BUS: RECUPERATI FONDI REGIONALI ORMAI SVANITI. PER IL BENE DELLA CITTÀ COLLABORARE È UN OBBLIGO. NECESSARIO INTERVENIRE SUGLI ALTRI CAMPI RIONALI

Tutto è bene quel che finisce, almeno si spera.

Durante l’ultimo consiglio comunale siamo intervenuti sul tema dei campi sportivi rionali. La città di Manfredonia aveva beneficiato di un finanziamento in merito alla candidatura per il rifacimento del campo rionale di via Orto Sdanga, effettuata dalla precedente amministrazione nel 2021.

Tuttavia, pur essendo beneficiario del finanziamento, il Comune di Manfredonia stava perdendo l’opportunità di riqualificare il campo in quanto non avevano dato seguito alla procedura amministrativa necessaria.

Avendo appurato la fortunata possibilità di procedere con gli interventi previsti, abbiamo interrogato l’amministrazione affinché si adoperasse per non perdere definitivamente il finanziamento. Dalle parole dell’assessore apprendiamo il lavoro sul disciplinare, quindi auspichiamo una buona riuscita.

Lo stesso attivismo politico è stato adottato per la questione bus, in questo caso con la collaborazione dell’allora collega Ciuffreda e degli uffici dei vari enti coinvolti, premettendo di avere 5 nuovi autobus, anche qui recuperati al gong finale, che miglioreranno le condizioni di trasporto e probabilmente ridurranno l’impatto ambientale nella nostra Città.

Da questo si evince anche l’importanza del nostro lavoro, in minoranza, per la costruzione di un futuro migliore per la città, come riconosciuto dall’assessore Schiavone.

Nonostante ciò, dobbiamo tristemente constatare le condizioni disastrose degli altri campi sportivi rionali, partendo da quella più allarmante del campo ungaretti. Pertanto abbiamo interrogato l’assessore per sollecitare, nel solco del regolamento del verde approvato nel 2023 e delle opportunità di finanziamento sopra descritte, un’azione politica seria ed impattante per la riqualificazione e messa in sicurezza di aree sportive ormai abbandonate affinché si possa concedere agli sportivi del nostro paese spazi pubblici idonei per le loro attività.

A firma del consigliere comunale del M5s, Gianluca Totaro.