Il Comune di Vieste vende all’asta immobili di proprietà siti nel centro storico, tra via San Michele, Via Starace, Largo Seggio, al fine di reperire le somme necessarie per costruire case popolari. Si tratta di locali ad uso commerciale, e appartamenti ad uso turistico. Con questa operazione, il Comune intende ricavare non meno di 2 milioni e mezzo di euro da destinare, come detto, all’edilizia residenziale pubblica (somme vincolate). L’avviso d’asta pubblica è pubblicato da oggi sul sito istituzionale del Comune di Vieste. Scadenza delle offerte (segrete), ore 12 del 30 dicembre 2024.

Di seguito, l’avviso d’asta integrale a firma della dirigente Sofia Ruggieri.

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIESTE

Pubblicata il 05/11/2024

LA DIRIGENTE

VISTA:

la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2023 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art.58, L. 133/2008 – Triennio 2024 – 2025”;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2024 “Modifica al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58, L. 133/2008, per il triennio 2024-2026 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2023”;

il Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Vieste approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 30.09.2024;

in esecuzione della Determinazione Reg. Gen. n. 2328 del 30.10.2024;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel presente Bando ai sensi degli artt. 73, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924, per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale:

1 Immobile di Vico San Michele – Piano terra Fabbricato tra Vico San Michele e P.zza Seggio Vico San Michele n. 4 Locale Commerciale 2024 € 144.000,00 Vincolo ERP

2 Immobile di Vico San Michele – Piano terra Fabbricato tra Vico San Michele e Via Starace Vico San Michele n. 7 Locale Commerciale 2024 € 228.600,00 Vincolo ERP

3 Immobile di Vico San Michele – Piano terra Fabbricato tra Vico San Michele e Via Starace Vico San Michele n. 5 Locale Commerciale 2024 € 122.220,00 Vincolo ERP

4 Unità immobiliare tra Vico San Michele e P.zza Seggio P.T., 1, 2, 3 Vico San Michele n. 2 e 6 Uso Turistico- Residenziale 2024 € 986.370,00 Vincolo ERP

5 Unità immobiliare tra Vico San Michele e Via Starace P.T., 1, 2, 3 Via Starace n. 6 Vico San Michele n. 5 Uso Turistico-Residenziale 2024 € 994.980,00 Vincolo ERP

TOTALE € 2.476.170,00

Modalità di aggiudicazione

La procedura di vendita avverrà con asta pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 e ss. del Regolamento per la gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Vieste, approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 30.09.2024, secondo il criterio previsto dall’art. 73, lett. c) del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827 e ss.mm.ii., ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 50 del citato Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Vieste;

L’aggiudicazione avverrà a favore di colui che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 76, comma 2, R.D. 1924/827 e ss.mm.ii. il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta. L’alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d’asta.

Modalità di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente in una delle seguenti modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale c/o Comune di Vieste – C.so L. Fazzini n. 29- 71019 Vieste (FG), negli orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30;

Dal martedì al giovedì dalle 16.00 alle 17.00.

a mezzo corriere o Raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Vieste – Settore Gestione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare – C.so L. Fazzini n. 29 – 71019 Vieste (FG).

Il plico, contenente l’offerta e tutti i documenti previsti dall’art. 5 del Bando di gara, dovrà essere opportunamente sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura e riportare la dicitura “ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI LOTTO N°_____ INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 2328 DEL 30.10.2024.” nonché il nominativo del partecipante, l’indirizzo fisico e l’indirizzo e-mail e/o PEC (se provvisto).

Le offerte potranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.12.2024.

Ai fini della corretta trasmissione delle istanze nei termini indicati al precedente comma, farà fede il timbro apposto sul plico dal personale dell’Ufficio Protocollo. Il recapito dei plichi entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Le specifiche modalità, i termini di presentazione e la documentazione da presentare a corredo dell’offerta sono definite nel Bando di gara.

Il bando di gara, l’istanza di ammissione, modello di presentazione offerta economica e tutti i documenti complementari sono scaricabili dal sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.vieste.fg.it nella sezione “Bandi di gara”.

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa Fusillo Martina presso l’Ufficio gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Vieste, al C.so Lorenzo Fazzini n.29:

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30;

Dal martedì al giovedì dalle 16.00 alle 17.00.

oppure inviando una mail all’indirizzo martina.fusillo@comune.vieste.fg.it o contattando il n. 0884712221.

I sopralluoghi presso gli immobili oggetto del presente bando potranno essere effettuati, previo appuntamento telefonico al 0884712221 o al 0884712226.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gelsomina Scattino, Area dei funzionari ed elevata qualificazione, Specialista Contabile, già titolare di E.Q. al Servizio Tributi, g.scattino@comune.vieste.fg.it, Tel. 0884712243.

Vieste, lì 30.10.2024

La Dirigente

F.to Dott.ssa Sofia Ruggieri

FONTE RETEGARGANO