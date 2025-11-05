Edizione n° 5876

BALLON D'ESSAI

DOCUMENTO // Delitto di Garlasco, spunta il documento sull’arresto mancato di Andrea Sempio
5 Novembre 2025 - ore  12:48

CALEMBOUR

OMICIDIO // Tre arresti per l’omicidio del giostraio di Capena: ricostruita la brutale aggressione
5 Novembre 2025 - ore  13:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Agcom corregge la lista dei siti porno con verifica dell’età: spariti tre nomi

PORNO Agcom corregge la lista dei siti porno con verifica dell’età: spariti tre nomi

È mistero intorno alla lista dei siti pornografici soggetti alla verifica dell’età, pubblicata dall’Agcom il 31 ottobre 2025

Agcom corregge la lista dei siti porno con verifica dell’età: spariti tre nomi

Blocco Agcom- Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Cronaca // Focus //

È mistero intorno alla lista dei siti pornografici soggetti alla verifica dell’età, pubblicata dall’Agcom il 31 ottobre 2025 e poi modificata pochi giorni dopo. L’elenco iniziale comprendeva 48 indirizzi web, tra cui Pornhub, YouPorn e OnlyFans, ma la nuova versione visibile sul sito dell’Autorità si è ridotta a 45 voci. Una differenza che ha fatto pensare a un dietrofront o a una “sanatoria”, ma tutti i portali originariamente indicati risultano ancora presenti.

La discrepanza, in realtà, è dovuta alla correzione di errori tecnici contenuti nella prima versione del documento. Nel PDF iniziale, infatti, erano state inserite anche query di ricerca interne, ossia collegamenti a singole sezioni dei siti già elencati, creando duplicazioni e confusione. Inoltre, l’immagine del file conteneva metadati EXIF che svelavano il nome dell’autore del documento e il software utilizzato per la sua redazione.

A individuare la svista è stato Paolo Dal Checco, consulente informatico forense, che ha segnalato pubblicamente l’errore sui propri profili LinkedIn e X. Dopo la diffusione della notizia, Agcom ha rimosso la versione originaria della “Lista dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”, oggi non più accessibile, sostituendola con una nuova tabella corretta e priva di metadati visibili.

Dal 12 novembre, tutti i siti indicati saranno accessibili solo dopo una verifica dell’età dell’utente. Il sistema, previsto dal Decreto Caivano del 2023 e dalle normative europee sulla tutela dei minori online, sarà gestito da una piattaforma terza che garantirà il doppio anonimato. Come confermato dal commissario Massimiliano Capitanio, lo Spid non sarà utilizzato nel processo di autenticazione.

Lo riporta fanpage.it.

1 commenti su "Agcom corregge la lista dei siti porno con verifica dell’età: spariti tre nomi"

  1. 😅 C’è lo spid del nonno e della nonna da inutilizzare nel caso servisse.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.