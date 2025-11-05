Agcom corregge la lista dei siti porno con verifica dell’età: spariti tre nomi

È mistero intorno alla lista dei siti pornografici soggetti alla verifica dell’età, pubblicata dall’Agcom il 31 ottobre 2025 e poi modificata pochi giorni dopo. L’elenco iniziale comprendeva 48 indirizzi web, tra cui Pornhub, YouPorn e OnlyFans, ma la nuova versione visibile sul sito dell’Autorità si è ridotta a 45 voci. Una differenza che ha fatto pensare a un dietrofront o a una “sanatoria”, ma tutti i portali originariamente indicati risultano ancora presenti.

La discrepanza, in realtà, è dovuta alla correzione di errori tecnici contenuti nella prima versione del documento. Nel PDF iniziale, infatti, erano state inserite anche query di ricerca interne, ossia collegamenti a singole sezioni dei siti già elencati, creando duplicazioni e confusione. Inoltre, l’immagine del file conteneva metadati EXIF che svelavano il nome dell’autore del documento e il software utilizzato per la sua redazione.

A individuare la svista è stato Paolo Dal Checco, consulente informatico forense, che ha segnalato pubblicamente l’errore sui propri profili LinkedIn e X. Dopo la diffusione della notizia, Agcom ha rimosso la versione originaria della “Lista dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”, oggi non più accessibile, sostituendola con una nuova tabella corretta e priva di metadati visibili.

Dal 12 novembre, tutti i siti indicati saranno accessibili solo dopo una verifica dell’età dell’utente. Il sistema, previsto dal Decreto Caivano del 2023 e dalle normative europee sulla tutela dei minori online, sarà gestito da una piattaforma terza che garantirà il doppio anonimato. Come confermato dal commissario Massimiliano Capitanio, lo Spid non sarà utilizzato nel processo di autenticazione.

