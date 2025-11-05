Airbnb celebra i maestri dell’accoglienza italiana: sei storie di ospitalità autentica

L’ospitalità italiana è fatta di gesti sinceri, profumi di casa e borghi del cuore. È questa l’Italia che Airbnb ha deciso di celebrare con la prima edizione de “I Maestri dell’Accoglienza”, premiando sei host da Nord a Sud che incarnano i valori più autentici del Made in Italy dell’ospitalità.

Secondo una ricerca condotta da YouGov per Airbnb, la vera accoglienza non si misura in stelle ma in umanità: per il 63% degli italiani conta la stretta di mano, per il 58% un’atmosfera familiare, e per il 46% il profumo del caffè appena fatto. I piccoli borghi si confermano come i luoghi simbolo del benvenuto italiano (47%), superando di gran lunga le grandi città (9%), con punte del 60% in Puglia, dove la dimensione umana e la relazione diretta restano centrali. E il dono di benvenuto ideale? Un prodotto enogastronomico locale, scelto dal 52% degli intervistati.

Nord e Sud, due anime dell’ospitalità. Al Sud, accogliere significa condividere la tavola e la convivialità (68%), con il profumo del sugo in cucina e l’invito sincero: “Se hai bisogno di qualcosa, chiedi pure”. Al Nord prevale un approccio più discreto: in Lombardia domina il “Fai come fossi a casa tua”, mentre in Trentino-Alto Adige si preferisce “Ti lascio tutto pronto, goditi il soggiorno”, per garantire libertà e rispetto degli spazi dell’ospite.

Donne e giovani, generazioni diverse ma stesso spirito. Le donne cercano ambienti curati e profumati di bucato fresco (42%), i giovani (18-34 anni) puntano anche alla tecnologia — domotica, WiFi, assistenti AI — ma per tutti l’autenticità resta la vera chiave dell’accoglienza, soprattutto per gli over 55 (69%), per i quali il calore umano conta più dell’efficienza (8%).

La community italiana di Airbnb è composta da oltre 68.000 Superhost, con un incremento del 15% in un anno. Gli host italiani condividono per lo più una stanza o un intero appartamento, con un guadagno medio di circa 4.000 euro per 26 notti. Il 74% lo fa per passione, non come attività principale.

Con “I Maestri dell’Accoglienza”, Airbnb ha premiato sei host che rappresentano l’eccellenza dell’ospitalità italiana nelle categorie: Ospitalità eccezionale, Miglior alloggio qualità-prezzo, Miglior alloggio rurale, Miglior alloggio per famiglie, Miglior alloggio per Milano Cortina 2026 ed Esperienza straordinaria.

Daniela (Marino, Lazio) – Miglior alloggio qualità-prezzo. Ha trasformato un appartamento inutilizzato in un rifugio accogliente. «Per me l’accoglienza non è una formula: è un gesto umano».

Elisabetta (Lago di Como, Lombardia) – Miglior alloggio per famiglie. Dalla carriera nel marketing alla villa per famiglie, cura ogni dettaglio pensando ai bambini.

Graziano (Cisternino, Puglia) – Ospitalità eccezionale. Ha riportato in vita la casa dei nonni, unendo autenticità e amore per il territorio. «Chi visita il nostro paese si sente a casa e spesso ritorna».

Martina (Moena, Trentino-Alto Adige) – Miglior alloggio per Milano Cortina 2026. Dalla Puglia gestisce la casa di famiglia in Trentino, scelta anche da una famiglia di atleti olimpici.

Matteo (Montelupo Fiorentino, Toscana) – Esperienza straordinaria. Ceramista, insegna ai viaggiatori l'arte della ceramica rinascimentale. «Chi entra nella mia bottega non è un cliente, ma un ambasciatore di Montelupo».

Roberto (Scopello, Sicilia) – Miglior alloggio rurale. Ha realizzato il sogno del padre, trasformando un rudere in un rifugio immerso nella natura. «Chi arriva qui scopre la Sicilia più vera».

Con questa iniziativa, Airbnb rinnova il suo impegno nel valorizzare chi trasforma l’ospitalità in un’arte, ricordando che l’Italia dell’accoglienza è fatta di sorrisi, gesti sinceri e storie che profumano di casa.