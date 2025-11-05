“Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT”

TRINITAPOLI (BT) – Un sistema sanitario che non cura, ma abbandona. Un sistema malato che tradisce chi ha più bisogno. È la denuncia accorata di un cittadino di Trinitapoli, che racconta l’inferno quotidiano vissuto tra liste d’attesa infinite, agende chiuse e cure negate.

Dopo mesi di attesa per una visita fisiatrica classificata come urgente (priorità 72 ore), lo specialista prescrive un ciclo di fisioterapia, definito “cure palliative”: trattamenti in grado solo di alleviare il dolore, non di risolvere la causa del problema. Ma al momento della prenotazione presso il CUP di Trinitapoli, la risposta sarebbe stata: “Le agende sono chiuse, non possiamo darle una data.”

Secondo quanto riferito dagli operatori, la ASL BAT starebbe ancora smaltendo le prenotazioni risalenti a giugno 2025, rendendo impossibile fissare nuovi appuntamenti.

Nessuna cura, solo attese

Di fronte a questa chiusura, il paziente è rimasto senza alcuna possibilità di proseguire le terapie, costretto ad attendere una nuova visita fisiatrica fissata per il 14 gennaio 2026, necessaria per ottenere anche solo la prescrizione di un deambulatore. Nel frattempo, il dolore aumenta e la qualità della vita peggiora.

“È una vergogna!” – denuncia l’uomo – “Le mie condizioni peggiorano ogni giorno, ma il sistema mi lascia solo. Se non hai soldi, sei condannato.”

A complicare ulteriormente la situazione, una visita antalgica (terapia del dolore) prevista solo per dicembre 2025, mentre nell’attesa il paziente è costretto a ricorrere a iniezioni di Toradol e Soldesam, somministrate da un infermiere a pagamento, con effetti collaterali sempre più pesanti.

“La salute non è un privilegio”

“Intorno a me – racconta ancora – solo silenzio. Tutti si lavano le mani, come se la tua vita non contasse. Ma la salute è un diritto costituzionale, non un lusso per chi può pagare.”

Con questa denuncia pubblica, il cittadino di Trinitapoli chiede interventi immediati da parte dei responsabili della ASL BAT, della Regione Puglia e di tutte le istituzioni competenti. “Chiedo risposte, trasparenza e dignità. Non restiamo in silenzio davanti a chi tradisce la salute pubblica.” Un grido d’aiuto che si unisce a quello di tanti altri cittadini pugliesi, intrappolati nelle lunghe attese della sanità pubblica, sempre più in difficoltà a garantire un servizio efficace, umano e universale.

Trinitapoli, 5 novembre 2025

Segnalazione a cura di un cittadino – raccolta dalla redazione di STATO Quotidiano.

A cura di Michele Solatia.