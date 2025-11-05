Bari: al via il progetto “Coloriamo i luoghi della salute del cervello”

Spazi più umani, inclusivi e colorati per chi affronta percorsi di salute mentale. È l’obiettivo di “Coloriamo i luoghi della salute del cervello”, iniziativa promossa da Lundbeck Italia, in collaborazione con la Società Italiana di Psichiatria (SIP) e la ASL Bari, presentata in occasione del Congresso Nazionale SIP alla Fiera del Levante.

Il progetto, che farà tappa in diverse città italiane, è stato inaugurato con la riqualificazione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL Bari, in via Podgora 71. Qui sono stati allestiti murales, nuovi arredi e spazi per lettura e gioco, creando ambienti di cura più accoglienti e funzionali. L’iniziativa si inserisce nella rete dei 7 Centri di Salute Mentale, 3 strutture ospedaliere e 25 ambulatori territoriali della provincia, impegnati ogni giorno nell’assistenza e nell’inclusione sociale delle persone con patologie psichiche.

Alla presentazione hanno preso parte il direttore generale della ASL Bari Luigi Fruscio, il direttore del DSM Guido Di Sciascio, il direttore del DSM ASL Salerno Giulio Corrivetti, rappresentanti del Comune di Bari e Scilla Chirizzi, direttrice commerciale di Lundbeck Italia.

“La salute mentale riguarda tutti noi”, ha sottolineato Fruscio, ribadendo l’impegno dell’ASL nel costruire percorsi concreti e accessibili, capaci di unire competenze cliniche, organizzative e sociali, nel pieno rispetto della dignità e dei diritti delle persone. Di Sciascio ha evidenziato come il progetto testimoni l’impegno del Dipartimento nel conciliare qualità delle cure, innovazione e prossimità, attraverso un modello di rete integrata tra pubblico, privato e territorio.

Una rete di servizi per oltre 1,2 milioni di cittadini

Il DSM di Bari offre assistenza completa, dalla prevenzione alle cure specialistiche, fino al supporto psicologico e socio-sanitario. Coordina una rete capillare che include:

7 Centri di Salute Mentale

3 Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (Putignano, San Paolo e Altamura)

UOC di Psicologia Clinica

Servizi dedicati a giovani, detenuti e disturbi alimentari

Centro Diurno “Cunegonda” per l’inclusione lavorativa

Nel 2024 sono state erogate oltre 296.000 prestazioni, mentre nel 2025 (fino a ottobre) se ne contano già più di 223.000, con prevalenza di interventi per disturbi psicotici, dell’umore e di personalità, soprattutto nella fascia d’età 25-45 anni.

Innovazione, prevenzione e inclusione restano gli assi centrali del lavoro del Dipartimento, che investe in diagnosi precoce, riabilitazione psicosociale e reinserimento lavorativo, riducendo ricoveri e cronicizzazioni. Attraverso i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA), il DSM punta a migliorare l’accesso e la continuità delle cure.

Tra gli obiettivi principali figura anche la lotta allo stigma, con iniziative di sensibilizzazione che promuovono una visione più consapevole e inclusiva della salute mentale.