BAT. “Circùmfero”: sequestrati beni per oltre 65 milioni di euro a società edili

Trani (BAT) – Un maxi sequestro da oltre 65 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani nei confronti di quattro persone e cinque società operanti nel settore dell’edilizia. Il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, riguarda ipotesi di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Il sequestro preventivo d’urgenza, attualmente al vaglio del G.i.p. per la convalida, rappresenta l’epilogo di una complessa indagine avviata dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta, sotto la direzione della Procura di Trani. L’inchiesta ha interessato tre società edili, amministrate dalla stessa persona, costituite in Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) per la realizzazione di un programma di edilizia convenzionata con il Comune di Trani, nell’ambito del “Contratto di Quartiere II”.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le società avrebbero omesso il versamento di oneri di urbanizzazione per oltre 2 milioni di euro, già oggetto di una sentenza del TAR Puglia del 2016 che ne aveva imposto il pagamento. Per eludere tale obbligo, le imprese avrebbero posto in essere operazioni distrattive e fittizie compravendite immobiliari, cedendo unità abitative e altri beni a due ulteriori società riconducibili al medesimo imprenditore. Le transazioni, supportate da scritture contabili artefatte, avrebbero simulato pagamenti mai realmente avvenuti, aggravando il dissesto patrimoniale delle società, poi dichiarate in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Trani.

Le società acquirenti, per ostacolare l’individuazione della provenienza illecita dei beni, avrebbero poi realizzato scissioni aziendali fraudolente, trasferendo il patrimonio a tre nuove imprese edili gestite da soggetti appartenenti alla sfera familiare dell’imprenditore inizialmente dichiarato fallito.

Il maxi sequestro

Al termine delle indagini, la Procura di Trani ha disposto:

il sequestro preventivo impeditivo, finalizzato alla confisca, di 112 unità immobiliari, somme di denaro e strumenti finanziari nella disponibilità degli indagati, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro;

il sequestro per equivalente del valore di tre immobili oggetto di autoriciclaggio;

il sequestro delle partecipazioni societarie e dei crediti d’imposta riconducibili agli indagati, nonché di nove compendi aziendali (otto società e una ditta individuale), comprendenti 237 immobili e 13 automezzi, per un ulteriore valore stimato di 25 milioni di euro.

Tutela dei terzi e fase giudiziaria

La Procura e la Guardia di Finanza hanno evidenziato che il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità delle persone coinvolte sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva di condanna.

Sono in corso verifiche volte a tutelare eventuali acquirenti in buona fede di immobili coinvolti nelle operazioni, la cui estraneità ai fatti comporterà l’esclusione dai provvedimenti di sequestro.

La gestione e la conservazione dei beni sequestrati saranno affidate a un Amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Il contrasto all’illegalità economica

L’operazione Circùmfero, sottolineano gli inquirenti, si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria più gravi, che compromettono la concorrenza leale e la stabilità del sistema economico “sano”.

Un’azione che mira anche alla tutela dei lavoratori, spesso vittime inconsapevoli di meccanismi societari truffaldini.

A cura di Michele Solatia.