Edizione n° 5876

BALLON D'ESSAI

DOCUMENTO // Delitto di Garlasco, spunta il documento sull’arresto mancato di Andrea Sempio
5 Novembre 2025 - ore  12:48

CALEMBOUR

OMICIDIO // Tre arresti per l’omicidio del giostraio di Capena: ricostruita la brutale aggressione
5 Novembre 2025 - ore  13:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Derubata e beffata: lo Stato ci lascia soli”. Cittadina di Manfredonia si sfoga con StatoQuotidiano

SOLI “Derubata e beffata: lo Stato ci lascia soli”. Cittadina di Manfredonia si sfoga con StatoQuotidiano

"Abbiamo dovuto comunque pagare all’ACI il blocco dell’auto e una somma elevata per il carro attrezzi"

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 09 novembre 2021. Attenzione massima da parte dei Carabinieri delle Compagnie di Foggia e Cerignola (FG) per le vittime di maltrattamenti in famiglia.

fonte image: adnkronos - archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Riceviamo e pubblichiamo

Manfredonia (Foggia) – “Buonasera. Sono la signora che aveva già scritto in merito al furto della mia auto, quella che stiamo ancora pagando. Volevo informare che la macchina è stata ritrovata a Carapelle, ma purtroppo solo la carcassa: completamente cannibalizzata.

La cosa che mi ferisce di più è che, nonostante il furto, abbiamo dovuto comunque pagare all’ACI il blocco dell’auto e una somma elevata per il carro attrezzi. Mi chiedo: è possibile che lo Stato non faccia nulla per aiutare chi si trova in una situazione simile? Non ci sono leggi o pene severe per questi reati?

È assurdo che, dopo essere stati derubati, siamo costretti a sostenere altre spese per demolire ciò che resta della nostra auto. È una situazione ingiusta, che dimostra quanto poco le istituzioni tutelino i cittadini onesti che lavorano, pagano le tasse e cercano di mandare avanti una famiglia.

Chiedo con forza che lo Stato intervenga, che vengano introdotte leggi più severe e concrete contro chi delinque. Non possiamo vivere nella paura di essere continuamente derubati o danneggiati.

A chi ha commesso questo gesto dico solo una cosa: vergognatevi. Non avete lasciato neppure la carrozzina e il seggiolino nuovi di mio figlio. È una vergogna.

Se continuiamo così, la delinquenza non farà che aumentare. Serve più giustizia, più protezione per chi lavora e vive onestamente.”

(Lettera firmata – la redazione rispetta la richiesta di anonimato della lettrice).

A cura di Michele Solatia.

2 commenti su "“Derubata e beffata: lo Stato ci lascia soli”. Cittadina di Manfredonia si sfoga con StatoQuotidiano"

  1. Ha ragione!
    A me hanno rubato la macchina durante la festa patronale 2024 con la quale hanno causato incidenti e tamponamenti a catena a Foggia. Ho fatto immediata denuncia di furto, ho riparato a mie spese l’automezzo, ho subito, a pagamento, una revisione straordinaria del mezzo che mi ha costretto a tenerlo fermo per 3 mesi in attesa dell’appuntamento ma la beffa più grande è stata la escalation della classe di merito dell’assicurazione che mi è costata il triplo della polizza.
    Ho chiuso l’auto in garage e ho buttato la chiave!

  2. Ci vuole una rivoluzione. Lo stato non tutela nessuno. Si tutelano solo gli stipendi a fine mese e tutti i vitalizi vari.. bisogna fare una riforma vera e propria. Mi rubano la macchina e io devo pagare tutte queste cose?? Ma dove siamo arrivati

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.