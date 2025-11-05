Riceviamo e pubblichiamo

Manfredonia (Foggia) – “Buonasera. Sono la signora che aveva già scritto in merito al furto della mia auto, quella che stiamo ancora pagando. Volevo informare che la macchina è stata ritrovata a Carapelle, ma purtroppo solo la carcassa: completamente cannibalizzata.

La cosa che mi ferisce di più è che, nonostante il furto, abbiamo dovuto comunque pagare all’ACI il blocco dell’auto e una somma elevata per il carro attrezzi. Mi chiedo: è possibile che lo Stato non faccia nulla per aiutare chi si trova in una situazione simile? Non ci sono leggi o pene severe per questi reati?

È assurdo che, dopo essere stati derubati, siamo costretti a sostenere altre spese per demolire ciò che resta della nostra auto. È una situazione ingiusta, che dimostra quanto poco le istituzioni tutelino i cittadini onesti che lavorano, pagano le tasse e cercano di mandare avanti una famiglia.

Chiedo con forza che lo Stato intervenga, che vengano introdotte leggi più severe e concrete contro chi delinque. Non possiamo vivere nella paura di essere continuamente derubati o danneggiati.

A chi ha commesso questo gesto dico solo una cosa: vergognatevi. Non avete lasciato neppure la carrozzina e il seggiolino nuovi di mio figlio. È una vergogna.

Se continuiamo così, la delinquenza non farà che aumentare. Serve più giustizia, più protezione per chi lavora e vive onestamente.”

(Lettera firmata – la redazione rispetta la richiesta di anonimato della lettrice).

A cura di Michele Solatia.