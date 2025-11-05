Riceviamo e pubblichiamo
Manfredonia (Foggia) – “Buonasera. Sono la signora che aveva già scritto in merito al furto della mia auto, quella che stiamo ancora pagando. Volevo informare che la macchina è stata ritrovata a Carapelle, ma purtroppo solo la carcassa: completamente cannibalizzata.
La cosa che mi ferisce di più è che, nonostante il furto, abbiamo dovuto comunque pagare all’ACI il blocco dell’auto e una somma elevata per il carro attrezzi. Mi chiedo: è possibile che lo Stato non faccia nulla per aiutare chi si trova in una situazione simile? Non ci sono leggi o pene severe per questi reati?
È assurdo che, dopo essere stati derubati, siamo costretti a sostenere altre spese per demolire ciò che resta della nostra auto. È una situazione ingiusta, che dimostra quanto poco le istituzioni tutelino i cittadini onesti che lavorano, pagano le tasse e cercano di mandare avanti una famiglia.
Chiedo con forza che lo Stato intervenga, che vengano introdotte leggi più severe e concrete contro chi delinque. Non possiamo vivere nella paura di essere continuamente derubati o danneggiati.
A chi ha commesso questo gesto dico solo una cosa: vergognatevi. Non avete lasciato neppure la carrozzina e il seggiolino nuovi di mio figlio. È una vergogna.
Se continuiamo così, la delinquenza non farà che aumentare. Serve più giustizia, più protezione per chi lavora e vive onestamente.”
(Lettera firmata – la redazione rispetta la richiesta di anonimato della lettrice).
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "“Derubata e beffata: lo Stato ci lascia soli”. Cittadina di Manfredonia si sfoga con StatoQuotidiano"
Ha ragione!
A me hanno rubato la macchina durante la festa patronale 2024 con la quale hanno causato incidenti e tamponamenti a catena a Foggia. Ho fatto immediata denuncia di furto, ho riparato a mie spese l’automezzo, ho subito, a pagamento, una revisione straordinaria del mezzo che mi ha costretto a tenerlo fermo per 3 mesi in attesa dell’appuntamento ma la beffa più grande è stata la escalation della classe di merito dell’assicurazione che mi è costata il triplo della polizza.
Ho chiuso l’auto in garage e ho buttato la chiave!
Ci vuole una rivoluzione. Lo stato non tutela nessuno. Si tutelano solo gli stipendi a fine mese e tutti i vitalizi vari.. bisogna fare una riforma vera e propria. Mi rubano la macchina e io devo pagare tutte queste cose?? Ma dove siamo arrivati