Edizione n° 5876

BALLON D'ESSAI

ASL // “Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT”
5 Novembre 2025 - ore  14:34

CALEMBOUR

OMICIDIO // Tre arresti per l’omicidio del giostraio di Capena: ricostruita la brutale aggressione
5 Novembre 2025 - ore  13:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, terremoto in panchina: Delio Rossi rassegna le dimissioni

ROSSI Foggia, terremoto in panchina: Delio Rossi rassegna le dimissioni

L’addio del tecnico marchigiano sembrerebbe ormai imminente, e si attende soltanto la nota ufficiale del club

Foggia, terremoto in panchina: Delio Rossi rassegna le dimissioni

DELIO ROSSI, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – A soli quattro giorni dal derby contro il Benevento, in programma domenica 9 novembre alle 20:30 allo stadio Zaccheria per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, in casa Foggia esplode un nuovo caso.

Secondo quanto riportato da CalcioFoggia.it e Sky Sport, l’allenatore Delio Rossi avrebbe presentato le dimissioni nella mattinata odierna, insieme al proprio staff tecnico, nel corso di un incontro con il patron Nicola Canonico presso la sede societaria di Trinitapoli.

L’addio del tecnico marchigiano sembrerebbe ormai imminente, e si attende soltanto la nota ufficiale del club per sancire la fine della sua seconda esperienza sulla panchina rossonera. Un epilogo che riporta alla memoria quanto accaduto già lo scorso settembre, quando Rossi aveva rassegnato le dimissioni salvo poi revocarle dopo un confronto con la dirigenza.

La situazione, al momento, resta in evoluzione, ma il clima in casa Foggia appare tutt’altro che sereno alla vigilia della sfida con i sanniti, un match che già di per sé avrebbe rappresentato un importante crocevia per la stagione dei rossoneri.

Nel frattempo, resta da capire se la società valuterà un nuovo confronto con l’allenatore per tentare un riavvicinamento o se si aprirà, di fatto, la caccia al successore.

Lo riporta salernonotizie.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.