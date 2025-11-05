Foggia, terremoto in panchina: Delio Rossi rassegna le dimissioni

FOGGIA – A soli quattro giorni dal derby contro il Benevento, in programma domenica 9 novembre alle 20:30 allo stadio Zaccheria per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, in casa Foggia esplode un nuovo caso.
Secondo quanto riportato da CalcioFoggia.it e Sky Sport, l’allenatore Delio Rossi avrebbe presentato le dimissioni nella mattinata odierna, insieme al proprio staff tecnico, nel corso di un incontro con il patron Nicola Canonico presso la sede societaria di Trinitapoli.
L’addio del tecnico marchigiano sembrerebbe ormai imminente, e si attende soltanto la nota ufficiale del club per sancire la fine della sua seconda esperienza sulla panchina rossonera. Un epilogo che riporta alla memoria quanto accaduto già lo scorso settembre, quando Rossi aveva rassegnato le dimissioni salvo poi revocarle dopo un confronto con la dirigenza.
La situazione, al momento, resta in evoluzione, ma il clima in casa Foggia appare tutt’altro che sereno alla vigilia della sfida con i sanniti, un match che già di per sé avrebbe rappresentato un importante crocevia per la stagione dei rossoneri.
Nel frattempo, resta da capire se la società valuterà un nuovo confronto con l’allenatore per tentare un riavvicinamento o se si aprirà, di fatto, la caccia al successore.
