Il vignettista F. Granatiero omaggia il grande Forattini

Il vignettista Francesco Granatiero rende omaggio al maestro Giorgio Forattini con un’opera di raffinata ironia e profonda ammirazione, realizzata con l’ausilio della piattaforma di creazione digitale createimg.com. L’immagine, nata da disegni, foto e “prompt” originali di Granatiero (2025), rappresenta un singolare monumento alla memoria e al genio satirico, in cui arte tradizionale e tecnologia si incontrano per dare vita a una scena che è insieme ironica e commovente.

Al centro della composizione campeggia Giulio Andreotti, raffigurato come un angelo scolpito nel marmo, intento a modellare un busto di Giorgio Forattini. La scena è dominata da una citazione autoironica. E’ Andreotti, come noto, fu uno dei suoi soggetti più caricaturati da Forattini.

«Eravamo monumentali già prima dei nostri funerali.» Una frase che sintetizza l’essenza della satira italiana: quella capacità unica di ridere di sé, di eternare la realtà attraverso l’ironia, di trasformare la caricatura in un documento di storia civile.

Simbolismo e mestiere

Il monumento raffigurato nell’immagine unisce elementi simbolici e artigianali: il blocco di marmo rappresenta la solidità dell’arte satirica, mentre la croce formata da due matite dorate evoca il potere della parola e del disegno come strumenti di verità e denuncia. Granatiero, con la sua inconfondibile sensibilità visiva, costruisce un racconto per immagini in cui la leggerezza dell’umorismo convive con la profondità del pensiero critico.

Forattini e Granatiero: la satira come eredità viva

L’opera si pone come un dialogo ideale. Forattini, con la sua penna tagliente e il suo occhio impietoso, ha segnato un’epoca; Granatiero, con questo tributo, cerca di riaffermare l’importanza di una certa satira, trasformandola in linguaggio contemporaneo grazie agli strumenti dell’intelligenza artificiale.

L’immagine non è solo un ricordo, ma anche una riflessione sulla forza inesauribile della satira, capace di reinventarsi, di sopravvivere ai suoi autori e di restare, sempre, un atto di libertà.

Francesco Granatiero, bio.

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).

Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera”. Periodico (di respiro internazionale) diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line). Premio Speciale della Critica (RAI TRE – Telesette – Circuito Lattemiele), nel 1996, al VIII Festival Nazionale del Cabaret diretto da Nino Frassica.

Da evidenziare come, di recente, è stato pubblicato nel n. 10 (ottobre 2025) del venticinquennale periodico partenopeo “L’Espresso napoletano” (Rogiosi Editore), un interessante scritto riguardante Francesco Granatiero. Il testo in questione, “Francesco Granatiero, la satira tra disegno e ricerca“, presente alle pagine 34, 35 e 36 del citato periodico, ha a corredo ben otto riproduzioni di altrettante tavole eseguite, negli anni, dall’artista manfredoniano.

Si tratta di lavori riguardanti perlopiù Napoli e la cosiddetta “napoletanità”. Ciò in quanto il periodico “L’Espresso napoletano”, diretto attualmente da Rosario Bianco, cerca, da ben venticinque anni, di valorizzare (in Campania e nel resto d’Italia) la storia, la cultura e le tradizioni di Napoli.