«Errore tecnico sui certificati giustificativi»
Nel merito dei dati diffusi, Splendido attribuisce le presunte assenze a un errore tecnico occorso nella fase di trasmissione e registrazione dei certificati giustificativi relativi alle sedute d’aula e ai lavori consiliari.
«I documenti erano regolarmente inviati e depositati, ma non correttamente acquisiti dagli uffici competenti. Invito chiunque a verificare direttamente presso gli uffici del Consiglio Regionale: i registri ufficiali e la documentazione confermano la mia presenza e la mia attività costante», dichiara Splendido.
«Basta attacchi personali: si lavori per il bene comune»
Il consigliere definisce le ricostruzioni circolate come il risultato di una strumentalizzazione politica e mediatica, priva di contenuti utili al dibattito pubblico.
«C’è chi, non avendo argomenti da proporre ai cittadini, preferisce gli attacchi personali per ottenere visibilità. A costoro dico: lavorate per la città e per il bene comune, invece di improvvisarvi giornalisti o opinionisti. Siamo pagati con i soldi dei cittadini per risolvere i problemi del territorio, non per alimentare polemiche sterili».
«Ripristinare la verità e il rispetto dell’informazione»
Splendido annuncia di respingere ogni tentativo di delegittimazione personale e politica, richiamando gli operatori dell’informazione alla correttezza e alla tempestività nella pubblicazione delle smentite.
«Respingo con forza ogni tentativo di alimentare la macchina del fango e di gettare discredito su chi lavora con serietà, coerenza e dedizione per il territorio. Mi auguro che questa precisazione sia pubblicata con pari evidenza e tempestività rispetto all’articolo originario, nel rispetto della verità e del diritto dei cittadini a essere correttamente informati».