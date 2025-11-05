Foggia, 5 novembre 2025. Con una nota ufficiale inviata agli organi di informazione, il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, smentisce le notizie circolate nelle ultime ore che lo indicherebbero come il «più assenteista» del Consiglio Regionale della Puglia. L’esponente leghista parla di informazioni «false e destituite di ogni fondamento» e chiede che la precisazione venga pubblicata con pari evidenza rispetto al contenuto originario.

«Errore tecnico sui certificati giustificativi»

Nel merito dei dati diffusi, Splendido attribuisce le presunte assenze a un errore tecnico occorso nella fase di trasmissione e registrazione dei certificati giustificativi relativi alle sedute d’aula e ai lavori consiliari.

«I documenti erano regolarmente inviati e depositati, ma non correttamente acquisiti dagli uffici competenti. Invito chiunque a verificare direttamente presso gli uffici del Consiglio Regionale: i registri ufficiali e la documentazione confermano la mia presenza e la mia attività costante», dichiara Splendido.

«Basta attacchi personali: si lavori per il bene comune»

Il consigliere definisce le ricostruzioni circolate come il risultato di una strumentalizzazione politica e mediatica, priva di contenuti utili al dibattito pubblico.

«C’è chi, non avendo argomenti da proporre ai cittadini, preferisce gli attacchi personali per ottenere visibilità. A costoro dico: lavorate per la città e per il bene comune, invece di improvvisarvi giornalisti o opinionisti. Siamo pagati con i soldi dei cittadini per risolvere i problemi del territorio, non per alimentare polemiche sterili».

«Ripristinare la verità e il rispetto dell’informazione»

Splendido annuncia di respingere ogni tentativo di delegittimazione personale e politica, richiamando gli operatori dell’informazione alla correttezza e alla tempestività nella pubblicazione delle smentite.

«Respingo con forza ogni tentativo di alimentare la macchina del fango e di gettare discredito su chi lavora con serietà, coerenza e dedizione per il territorio. Mi auguro che questa precisazione sia pubblicata con pari evidenza e tempestività rispetto all’articolo originario, nel rispetto della verità e del diritto dei cittadini a essere correttamente informati».

Nota della Redazione: si precisa che, in caso di richiesta di rettifica o smentita, la pubblicazione avviene ai sensi della normativa vigente, con pari evidenza e prontezza rispetto al contenuto contestato.