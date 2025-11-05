Edizione n° 5876

Home // Cronaca // Leone Karate Foggia brilla a Noicattaro: due atleti qualificati ai Campionati Italiani Juniores

CAMPIONATI Leone Karate Foggia brilla a Noicattaro: due atleti qualificati ai Campionati Italiani Juniores

Alla competizione hanno preso parte 126 atleti provenienti da tutta la Puglia, in una giornata di sport e spettacolo

Leone Karate Foggia brilla a Noicattaro: due atleti qualificati ai Campionati Italiani Juniores

Leone Karate Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Domenica 2 novembre il Pala Pertini di Noicattaro ha ospitato le fasi regionali di qualificazione ai Campionati Italiani Juniores di Kumité, maschili e femminili. Alla competizione hanno preso parte 126 atleti provenienti da tutta la Puglia, in una giornata di sport e spettacolo seguita da un pubblico numeroso ed entusiasta.

Tra i protagonisti spicca la Leone Karate Foggia, unica società del capoluogo presente con un gruppo numeroso di atleti, guidati dal maestro Cosimo Leone, dal neo Insegnante Tecnico Giuseppe Leone e dal maestro Marco Carta. Tutti i sei atleti foggiani hanno offerto prestazioni di rilievo, confermando il livello tecnico e la solidità del gruppo.

I risultati

  • Ilaria Leone ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria -53 kg, dopo una gara combattuta fino all’ultimo secondo. Un’ammonizione arbitrale a pochi istanti dalla fine le ha negato la vittoria, ma la sua prova è stata di grande carattere e determinazione.
  • Raffaele Capocchiano ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria -68 kg, grazie a una prestazione di alto livello tecnico e tattico.
  • Lisa D’Ambra, nella categoria -59 kg, ha chiuso con un ottimo quinto posto, mentre Chiara Cristiano si è classificata settima dopo una prova intensa e combattuta.
  • Aurora Chionchio e Roberta Rubano, impegnate nella -66 kg, hanno entrambe raggiunto il quinto posto, dimostrando crescita e determinazione.

Grazie ai piazzamenti conquistati, Ilaria Leone e Raffaele Capocchiano si sono qualificati ai Campionati Italiani Juniores, in programma al PalaPellicone di Ostia Lido (Roma) dal 21 al 23 novembre.

Grande soddisfazione in casa Leone Karate Foggia, che ancora una volta conferma il valore del suo vivaio e la capacità di formare giovani atleti pronti a competere ai massimi livelli nazionali.

Nessun campo trovato.