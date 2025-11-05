Edizione n° 5876

BALLON D'ESSAI

DOCUMENTO // Delitto di Garlasco, spunta il documento sull’arresto mancato di Andrea Sempio
5 Novembre 2025 - ore  12:48

CALEMBOUR

OMICIDIO // Tre arresti per l’omicidio del giostraio di Capena: ricostruita la brutale aggressione
5 Novembre 2025 - ore  13:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, emozioni e gratitudine per il nuovo capitolo di Jò Bimbi, Jò Curvy e Jò Slim

FESTA Manfredonia, emozioni e gratitudine per il nuovo capitolo di Jò Bimbi, Jò Curvy e Jò Slim

Attraverso un messaggio colmo di emozione, le due imprenditrici hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato

Manfredonia, emozioni e gratitudine per il nuovo capitolo di Jò Bimbi, Jò Curvy e Jò Slim

Manfredonia, emozioni e gratitudine per il nuovo capitolo di Jò Bimbi, Jò Curvy e Jò Slim

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un giorno di festa, sorrisi e gratitudine. Così Rossella e Adelaide, titolari dei negozi Jò Bimbi, Jò Curvy e Jò Slim, hanno voluto condividere con la comunità la gioia per un nuovo importante traguardo raggiunto.

Attraverso un messaggio colmo di emozione, le due imprenditrici hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla giornata di celebrazione: familiari, amici, clienti e collaboratori, sottolineando come ciascuno di loro abbia contribuito a rendere speciale questo momento. “Oggi voglio solo dire una parola: grazie – ha scritto Rossella sui social –. Grazie a chi è venuto, a chi ci ha abbracciato, a chi ha festeggiato con noi questo sogno diventato realtà. È stato un giorno pieno di emozioni, sorrisi, lacrime e tanto amore.”

Nel loro messaggio, le due titolari hanno parlato non solo di un successo professionale, ma di una vera e propria rinascita personale e umana, un percorso costruito con determinazione, passione e speranza, dove ogni traguardo è frutto del lavoro quotidiano e dell’affetto della comunità. “Questo negozio non è solo un sogno realizzato – hanno aggiunto – ma una storia di forza, di amore e di speranza. Senza di voi, niente di tutto questo avrebbe senso.”

Con il cuore colmo di riconoscenza, Rossella e Adelaide hanno promesso di continuare a mettere la stessa energia e lo stesso entusiasmo in ogni giorno di lavoro, mantenendo vivo quel legame autentico che, ormai, unisce Jo Bimbi, Jo Curvy e Jo Slim ai loro clienti.

Manfredonia, emozioni e gratitudine per il nuovo capitolo di Jò Bimbi, Jò Curvy e Jò Slim
Manfredonia, emozioni e gratitudine per il nuovo capitolo di Jò Bimbi, Jò Curvy e Jò Slim

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.