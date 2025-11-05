“Soluzione Sicura – la tua protezione a portata di mano”, attività fondata dal giovane professionista Mario Pio, 24 anni, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un centro unico per servizi assicurativi, finanziari e di consulenza.

L’iniziativa nasce dal desiderio di creare a Manfredonia un punto di riferimento moderno e accessibile per le esigenze quotidiane di famiglie, lavoratori e imprese.

All’interno di “Soluzione Sicura” sarà possibile ricevere assistenza in materia di mutui, prestiti, assicurazioni. (in collaborazione con Affida, società di mediazione creditizia che annovera tra i propri testimonial Gerry Scotti), oltre a usufruire dei servizi CAF e Patronato in partnership con Sportello Famiglia e CAF LF. Non mancano, inoltre, consulenze su forniture luce e gas, offerte tramite la piattaforma ComparaSemplice, e soluzioni per il noleggio auto.

«Ho scelto di investire nella mia città – spiega Mario Pio – perché credo nelle potenzialità di Manfredonia e voglio offrire ai miei concittadini un servizio innovativo, trasparente e vicino alle persone. L’obiettivo è semplificare la vita dei cittadini, riunendo sotto un unico interlocutore diversi servizi fondamentali per la tutela e la gestione quotidiana.»

Con “Soluzione Sicura”, Manfredonia vede nascere un progetto imprenditoriale che unisce competenze, tecnologia e attenzione al territorio, ponendosi come simbolo di una nuova generazione di giovani che scelgono di costruire il proprio futuro nella città d’origine.

Contatti

“Soluzione sicura” – Cellulare 334.1891248

Via Scaloria, 48 Manfredonia (FG)

Soluzione Sicura – Affida – Sportello Famiglia

#messaggiopromozionale