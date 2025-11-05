Edizione n° 5876

BALLON D'ESSAI

ASL // “Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT”
5 Novembre 2025 - ore  14:34

CALEMBOUR

OMICIDIO // Tre arresti per l’omicidio del giostraio di Capena: ricostruita la brutale aggressione
5 Novembre 2025 - ore  13:21

Home // Manfredonia // Manfredonia, Mansueto: “Inizia una nuova stagione della pianificazione urbana”

PIANIFICAZIONE Manfredonia, Mansueto: “Inizia una nuova stagione della pianificazione urbana”

"È arrivato il tempo di trasformare la visione di un territorio in atti concreti di pianificazione e programmazione"

manfredonia alto, ph nuzziello

manfredonia alto, ph nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

«È arrivato il tempo di trasformare la visione di un territorio in atti concreti di pianificazione e programmazione». Con queste parole Giovanni Mansueto annuncia l’avvio di una nuova stagione della pianificazione urbana a Manfredonia, un percorso atteso da decenni che punta a ridisegnare il volto della città attraverso scelte condivise e sostenibili.

Il punto di partenza, sottolinea Mansueto, è il centro storico, definito come «bene comune di straordinaria importanza per la comunità», da rigenerare con un Piano di Recupero capace di guardare al passato con rispetto, al presente con consapevolezza e al futuro con coraggio.

Un altro luogo simbolico su cui intervenire è il fronte mare, che rappresenta «un’opportunità storica per collegare finalmente la città al mare e avviare un processo di sviluppo turistico, economico e sociale».

Il nuovo disegno urbano dovrà basarsi sui principi di riduzione del consumo di suolo, incremento del verde pubblico e miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con l’obiettivo di promuovere una rigenerazione duratura e sostenibile del tessuto cittadino.

Mansueto annuncia anche l’imminente avvio della fase di partecipazione pubblica, durante la quale cittadini, associazioni, professionisti e operatori economici potranno contribuire alla definizione del piano.

«Siamo pronti a disegnare, insieme, i nuovi futuri urbani di Manfredonia» – conclude Mansueto – richiamando la necessità di una visione condivisa capace di unire sviluppo, identità e qualità della vita.

1 commenti su "Manfredonia, Mansueto: “Inizia una nuova stagione della pianificazione urbana”"

  1. Voi pensate alla pianificazione Urbana,ma se ci sono strade che non si può più camminare vedi via Canosa che e diventata una gruviera.Quando vi decidete di fare il manto stradale.

