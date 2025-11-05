Edizione n° 5876

BALLON D'ESSAI

DOCUMENTO // Delitto di Garlasco, spunta il documento sull’arresto mancato di Andrea Sempio
5 Novembre 2025 - ore  12:48

CALEMBOUR

OMICIDIO // Tre arresti per l’omicidio del giostraio di Capena: ricostruita la brutale aggressione
5 Novembre 2025 - ore  13:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia: si laurea e festeggia tra gli ambulanti del mercato ortofrutticolo

LAUREA Manfredonia: si laurea e festeggia tra gli ambulanti del mercato ortofrutticolo

Un festeggiamento fuori dal comune quello organizzato per Christian Zerulo, neolaureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Foggia

Manfredonia: si laurea e festeggia tra gli ambulanti del mercato ortofrutticolo

Manfredonia, laureato al mercato - Fonte Immagine: GEDI - bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un festeggiamento fuori dal comune quello organizzato per Christian Zerulo, neolaureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Foggia. Il giovane è stato celebrato nel mercato ortofrutticolo di Manfredonia, dove gli ambulanti lo hanno omaggiato con verdure, frutta, pesce fresco, biscotti e caramelle, trasformando le bancarelle in un vero e proprio banchetto di festa.

L’idea è nata dal cugino del neodottore, Davide Riontino, che ha voluto rendere omaggio alle origini della famiglia e a uno dei luoghi più caratteristici della città. “Conosciamo da tempo gli ambulanti del mercato – racconta – e si sono prestati con entusiasmo a questa trovata goliardica per rendere la giornata ancora più speciale”.

Difficile non riconoscere Christian tra la folla: oltre alla corona d’alloro, indossava una pettorina giallo fluorescente, mentre si muoveva tra le bancarelle raccogliendo gli omaggi in una cassetta piena di prodotti locali. Tra risate, applausi e curiosità, il neolaureato ha ricevuto l’affetto sincero non solo degli amici ma anche dei clienti e dei commercianti, che hanno partecipato con entusiasmo a una scena di festa spontanea e genuina.

Lo riporta bari.repubblica.it.

1 commenti su "Manfredonia: si laurea e festeggia tra gli ambulanti del mercato ortofrutticolo"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.