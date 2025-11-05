Manfredonia: si laurea e festeggia tra gli ambulanti del mercato ortofrutticolo

Un festeggiamento fuori dal comune quello organizzato per Christian Zerulo, neolaureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Foggia. Il giovane è stato celebrato nel mercato ortofrutticolo di Manfredonia, dove gli ambulanti lo hanno omaggiato con verdure, frutta, pesce fresco, biscotti e caramelle, trasformando le bancarelle in un vero e proprio banchetto di festa.

L’idea è nata dal cugino del neodottore, Davide Riontino, che ha voluto rendere omaggio alle origini della famiglia e a uno dei luoghi più caratteristici della città. “Conosciamo da tempo gli ambulanti del mercato – racconta – e si sono prestati con entusiasmo a questa trovata goliardica per rendere la giornata ancora più speciale”.

Difficile non riconoscere Christian tra la folla: oltre alla corona d’alloro, indossava una pettorina giallo fluorescente, mentre si muoveva tra le bancarelle raccogliendo gli omaggi in una cassetta piena di prodotti locali. Tra risate, applausi e curiosità, il neolaureato ha ricevuto l’affetto sincero non solo degli amici ma anche dei clienti e dei commercianti, che hanno partecipato con entusiasmo a una scena di festa spontanea e genuina.

Lo riporta bari.repubblica.it.