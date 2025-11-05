Manfredonia. Vendola e Innocenza Starace: “Serve una Puglia più inclusiva e giusta, la sinistra può restituire speranza” - ph statoquotidiano.it

Foggia, 5 novembre 2025 – Si è tenuto ieri sera l’incontro con Europa Verde e Sinistra Italiana per la presentazione della candidatura dell’avvocata Innocenza Starace, affiancata da Nichi Vendola, già presidente della Regione Puglia.

Presente tra l’altro, come ospite in sala, l’Avv. Vincenzo Distaso, garante per i diritti civili delle persone con disabilità del Comune di Manfredonia.

Starace: “Un impegno concreto per l’inclusione e per chi vive la disabilità”

L’avvocata Starace ha sottolineato come il contatto diretto con Distaso e con il mondo della disabilità le abbia permesso di maturare “uno sguardo diverso sulle problematiche delle persone fragili”. “Abbiamo bisogno di ulteriori fondi – ha dichiarato – perché la battaglia non deve essere solo regionale, ma nazionale. Le risorse destinate al Sud sono ancora troppo inferiori rispetto al Nord. Dobbiamo costruire politiche inclusive partendo da una visione complessiva, che unisca il livello nazionale a quello locale”.

Un impegno, dunque, per una “perequazione reale”, capace di riequilibrare i fondi e garantire pari diritti e servizi su tutto il territorio.

Vendola: “La Puglia ha bisogno di tornare a sinistra”

Accanto a Starace, Nichi Vendola ha ricordato il percorso di trasformazione della Puglia durante i suoi anni di governo. “Quando la Puglia ha guardato a sinistra, è sbocciata – ha affermato –. Era una regione senza racconto, senza energia. Negli anni del centrosinistra è diventata un modello di innovazione e inclusione sociale, valorizzando la bellezza, il turismo, l’industria e i prodotti locali come il vino”.

Vendola ha poi ricordato i progressi in campo sanitario e sociale: “Nel 2005 non c’erano asili nido, né hospice, né strutture per il ‘dopo di noi’. Oggi la Puglia ha tante criticità, ma anche eccellenze che prima non esistevano. Abbiamo dimezzato i viaggi della speranza: oggi vengono da tutta Italia a farsi trapianti a Bari e Foggia”.

“La malagestio si combatte con il merito”

Sulle recenti polemiche legate alla sanità pugliese, Vendola è stato netto: “La malagestio la combatte la magistratura, ma anche la politica deve fare la sua parte. Bisogna premiare il merito e i titoli, non le tessere di partito. Io ho tagliato le ASL da dodici a cinque, ho abolito i consigli di amministrazione e introdotto amministratori unici. Questo è il metodo da recuperare”.

Riconciliazione con De Caro: “Io posso solo dare una mano”

Infine, sul tema del riavvicinamento con Antonio Decaro, Vendola ha chiarito: “Io sono il presidente di Sinistra Italiana e rappresento una storia. Se c’erano imbarazzi o divergenze, erano problemi da risolvere nel suo partito. Oggi credo che si possa lavorare insieme, io sono stato educato a dare una mano, non a creare problemi”.

