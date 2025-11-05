Manfredonia. Viabilità urbana: nuovo collegamento tra Comparti CA e zona 167

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato un indirizzo operativo per il miglioramento della viabilità tra la zona dei Comparti CA e il primo Piano di Zona ex Legge 167, con l’obiettivo di fluidificare il traffico e migliorare la sicurezza stradale. Il progetto, proposto dagli assessori Giovanni Mansueto (Rigenerazione Urbana) e Francesco Schiavone (Opere Pubbliche), punta a completare il tracciato di via Leonardo da Vinci, oggi interrotto, collegandolo a via Di Vittorio.

Un piano che guarda al futuro

L’intervento prevede anche la riqualificazione del tratto verso il Ponte Caduti di Nassiriya, con la realizzazione di una carreggiata a doppio senso di marcia, nuovi marciapiedi e illuminazione pubblica.

Sarà inoltre ridisegnato l’incrocio tra via Leonardo da Vinci, viale Michelangelo e via Di Vittorio, per consentire un collegamento più fluido con la futura strada S4 prevista nel Piano Regolatore Generale.

Il provvedimento, immediatamente eseguibile, dà mandato agli uffici comunali di predisporre gli atti tecnici preliminari per l’avvio del progetto esecutivo, in vista di futuri finanziamenti infrastrutturali regionali.

A cura di Michele Solatia.