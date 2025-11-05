BARI – Sarà una tappa simbolica e politicamente densa quella in programma lunedì 10 novembre, alle ore 16, al Teatro Team di Bari, dove il centrodestra italiano si presenterà compatto per sostenere la candidatura di Luigi Lobuono alla presidenza della Regione Puglia. Tutti i principali leader nazionali della coalizione hanno confermato la loro presenza: la premier Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, e il presidente di “Noi Moderati” Maurizio Lupi.

L’iniziativa, annunciata dai coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, rappresenta il primo, vero banco di prova unitario del centrodestra pugliese in vista delle prossime elezioni regionali del 2025. Dopo settimane di confronti e consultazioni interne, la coalizione intende mostrare ai cittadini una compattezza che — come affermano i promotori — «è la chiave per restituire alla Puglia un governo stabile, efficiente e vicino ai bisogni reali delle comunità locali».

Un evento politico nazionale nel cuore della Puglia

La presenza simultanea dei tre leader nazionali e di Lupi conferisce all’appuntamento barese un valore che va oltre i confini regionali. Non sarà soltanto un comizio, ma una vetrina programmatica in cui il centrodestra illustrerà la propria visione per il Mezzogiorno: infrastrutture moderne, sostegno alle imprese, agricoltura innovativa e un modello amministrativo orientato alla “buona gestione” delle risorse europee.

I promotori parlano di una “mobilitazione popolare e identitaria”, con la previsione di una sala gremita e di delegazioni in arrivo da tutte le province pugliesi. «Il governo nazionale — sottolineano in una nota congiunta Marcello Gemmato (FdI), Mauro D’Attis (FI), Roberto Marti (Lega) e Luigi Morgante (Noi Moderati) — sta guidando l’Italia con competenza e visione strategica, riportandola al centro della scena internazionale. Anche la Puglia merita un centrodestra unito e capace, che metta al centro i bisogni concreti dei cittadini e che rompa con anni di immobilismo amministrativo».

Lobuono al centro della sfida: “Unire la Puglia del futuro”

Per Luigi Lobuono, manager di origini foggiane e candidato unitario della coalizione, l’appuntamento di Bari segnerà il punto di partenza di una campagna elettorale costruita sul dialogo con i territori. Al Teatro Team il candidato presenterà le linee guida del suo programma: semplificazione burocratica, politiche per l’occupazione giovanile, investimenti in sanità e mobilità sostenibile, ma anche una particolare attenzione al turismo destagionalizzato e alla transizione energetica.

Lobuono, che da mesi lavora per costruire una rete territoriale di amministratori e associazioni civiche, ha definito l’evento di lunedì come «un segnale di fiducia e di responsabilità collettiva». «La Puglia — ha dichiarato in un recente incontro con la stampa — non deve più essere considerata una regione marginale, ma un laboratorio di innovazione e sviluppo per tutto il Sud».

Un messaggio di unità per la coalizione

L’incontro di Bari sarà dunque una dimostrazione di coesione politica in un momento cruciale per la coalizione, che punta a riconquistare una regione tradizionalmente orientata al centrosinistra. Per Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, l’obiettivo è trasmettere un’immagine di governo e serietà, in linea con la gestione nazionale dell’esecutivo Meloni.

«Ringraziamo i nostri leader per la loro presenza — concludono i coordinatori regionali — perché testimonia la volontà comune di vincere e di dare alla Puglia un futuro di buon governo. La loro partecipazione è il segno concreto di un progetto politico che vuole crescere, ascoltare e governare».

FONTE ANSA.