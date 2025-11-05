Milano, 5 novembre 2025 —

Si chiude con una riduzione di pena il secondo grado di giudizio per Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana, morta di stenti a soli 18 mesi nel luglio del 2022.

La Corte d’Assise d’Appello di Milano, presieduta dalla giudice Ivana Caputo con a latere Franco Anelli, ha condannato la 40enne a 24 anni di reclusione, riconoscendole le attenuanti generiche e ritenendole equivalenti all’unica aggravante residua, quella del vincolo di parentela.

Le decisioni dei giudici

Con la sentenza di secondo grado, i giudici hanno escluso l’aggravante dei futili motivi, mentre la premeditazione, già non riconosciuta in primo grado, resta esclusa. La Corte ha inoltre eliminato la misura di sicurezza della libertà vigilata prevista al termine della pena e ha confermato l’obbligo per la Pifferi di risarcire le spese processuali sostenute dalla madre e dalla sorella, costituite parti civili.

La condanna rappresenta dunque una riduzione significativa rispetto all’ergastolo inflitto in primo grado, ma conferma in pieno la responsabilità della donna per la morte della figlia.

Il primo grado: la condanna all’ergastolo

Nel processo di primo grado, Alessia Pifferi era stata riconosciuta colpevole di omicidio volontario pluriaggravato e condannata alla massima pena.

I giudici avevano ritenuto provato che la donna avesse lasciato la piccola Diana da sola per sei giorni consecutivi nel loro appartamento di via Parea, nel quartiere Ponte Lambro di Milano, mentre lei si era allontanata per trascorrere del tempo con il compagno.

La bambina, di appena un anno e mezzo, morì di fame e di sete.

Nelle motivazioni della prima sentenza, la Corte aveva parlato di una condotta di “gravità estrema”, definendo l’atteggiamento della madre “egoistico e privo di scrupoli”.

Le reazioni in aula

Alla lettura del dispositivo, l’aula è rimasta sospesa in un silenzio carico di tensione.

Tra i presenti, la sorella dell’imputata, Viviana Pifferi, non ha nascosto la propria amarezza: “Non è stata fatta giustizia — ha dichiarato —. Ventiquattro anni per una bambina che non c’è più, lasciata morire di fame e di sete mentre la mamma andava a divertirsi. È difficile da accettare.”

Diversa la posizione della difesa.

L’avvocata Alessia Pontenani, legale della donna, ha spiegato: “Le sono state riconosciute le attenuanti generiche. Il reato resta gravissimo, ma il risultato è comunque soddisfacente. Per me 24 anni non sono neanche giustificati, ma abbiamo ottenuto un riconoscimento importante.”

Presente in aula anche la madre dell’imputata, Maria Assandri, che ha espresso parole di dolore e cautela: “Sono mamma. È mia figlia pure lei. Non me la sento di commentare.”

Sia la madre che la sorella di Alessia Pifferi si erano costituite parti civili nel processo, assistite dall’avvocato Emanuele De Mitri, che ha commentato: “Dal nostro punto di vista, 24 anni sono pochi. L’unica cosa che conta è che la Corte abbia riconosciuto che si tratta di omicidio volontario, non colposo. Sarei stato più dispiaciuto se fosse stata derubricata la responsabilità.”

Il caso della piccola Diana

Il 20 luglio 2022, i soccorritori trovarono Diana senza vita nel suo lettino.

L’autopsia confermò che la piccola era morta per disidratazione e denutrizione, dopo essere rimasta sola per quasi una settimana.

Il caso sconvolse l’Italia, scatenando un’ondata di indignazione pubblica e un acceso dibattito sull’abbandono minorile e sul ruolo dei servizi sociali nella prevenzione di simili tragedie.

Fin dalle prime udienze, il processo ha catalizzato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, diventando un simbolo di come fragilità personale, isolamento e indifferenza possano convergere in una tragedia irreparabile.

Una sentenza che divide

La riduzione della pena da ergastolo a 24 anni ha riaperto il confronto tra chi chiede pene esemplari e chi ritiene giusto valutare le condizioni psicologiche dell’imputata. In ogni caso, la sentenza di oggi segna una tappa importante ma non definitiva: la difesa potrà ricorrere in Cassazione.

Nel frattempo, il ricordo della piccola Diana Pifferi resta inciso nella memoria collettiva come una delle vicende più drammatiche e incomprensibili degli ultimi anni.

Fonte: TGCOM24.com