Pescara: papà aggredisce il compagno del figlio di 8 anni per un braccialetto rotto

Un semplice litigio tra bambini si è trasformato in un episodio di violenza che ha scosso la comunità di un piccolo paese dell’Alto Sangro. Un padre quarantenne ha aggredito il compagno di classe del figlio di otto anni, colpendolo con schiaffi e un calcio fino a farlo cadere a terra.

La lite tra i due bambini sarebbe nata per un braccialetto rotto, ma l’uomo, venuto a sapere dell’episodio, ha deciso di intervenire in modo brutale. L’aggressione è avvenuta nel piazzale antistante la scuola, sotto gli occhi di numerosi testimoni presenti all’uscita degli alunni. Sono stati proprio gli adulti a riportare la calma e ad assistere il bambino colpito fino all’arrivo dei suoi genitori.

Il piccolo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Castel di Sangro, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni personali non gravi, guaribili in circa una settimana.

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste: una dalla Procura della Repubblica di Sulmona, che contesta all’uomo il reato di lesioni personali aggravate, e un’altra dalla Procura per i minorenni dell’Aquila, che sta svolgendo ulteriori accertamenti.

Nei prossimi giorni sarà ascoltato il bambino vittima dell’aggressione, che avrebbe manifestato disturbi del sonno nei giorni successivi all’episodio.

Lo riporta ansa.it.