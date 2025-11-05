Edizione n° 5876

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

OMICIDIO // Tre arresti per l’omicidio del giostraio di Capena: ricostruita la brutale aggressione
5 Novembre 2025 - ore  13:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Pescara: papà aggredisce il compagno del figlio di 8 anni per un braccialetto rotto

AGGREDISCE Pescara: papà aggredisce il compagno del figlio di 8 anni per un braccialetto rotto

Un padre quarantenne ha aggredito il compagno di classe del figlio di otto anni, colpendolo con schiaffi e un calcio

Pescara: papà aggredisce il compagno del figlio di 8 anni per un braccialetto rotto

Ambulanza - Fonte Immagine non riferita al testo: ilroma.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Un semplice litigio tra bambini si è trasformato in un episodio di violenza che ha scosso la comunità di un piccolo paese dell’Alto Sangro. Un padre quarantenne ha aggredito il compagno di classe del figlio di otto anni, colpendolo con schiaffi e un calcio fino a farlo cadere a terra.

La lite tra i due bambini sarebbe nata per un braccialetto rotto, ma l’uomo, venuto a sapere dell’episodio, ha deciso di intervenire in modo brutale. L’aggressione è avvenuta nel piazzale antistante la scuola, sotto gli occhi di numerosi testimoni presenti all’uscita degli alunni. Sono stati proprio gli adulti a riportare la calma e ad assistere il bambino colpito fino all’arrivo dei suoi genitori.

Il piccolo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Castel di Sangro, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni personali non gravi, guaribili in circa una settimana.

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste: una dalla Procura della Repubblica di Sulmona, che contesta all’uomo il reato di lesioni personali aggravate, e un’altra dalla Procura per i minorenni dell’Aquila, che sta svolgendo ulteriori accertamenti.

Nei prossimi giorni sarà ascoltato il bambino vittima dell’aggressione, che avrebbe manifestato disturbi del sonno nei giorni successivi all’episodio.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.