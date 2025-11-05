Edizione n° 5876

Home // Barletta // Scossa nel girone del Manfredonia: il Barletta 1922 solleva lo staff tecnico e comunicazione

SERIE D Scossa nel girone del Manfredonia: il Barletta 1922 solleva lo staff tecnico e comunicazione

Una decisione che apre una fase di ristrutturazione profonda all’interno del club barlettano

Scossa nel girone del Manfredonia: il Barletta 1922 solleva lo staff tecnico e comunicazione

ph TELE SVEVA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Barletta // Manfredonia //

Scossone in casa Barletta 1922, formazione inserita nel girone H di Serie D, lo stesso del Manfredonia. La società biancorossa ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, la revoca degli incarichi a tutti i dirigenti dell’area tecnica e al responsabile dell’ufficio stampa, su decisione diretta del presidente Marco Arturo Romano.

Nel comunicato, il club ha precisato che le motivazioni della scelta verranno chiarite nei prossimi giorni durante una conferenza stampa alla presenza del numero uno della società. Nonostante la scossa interna, la dirigenza ha voluto rassicurare l’ambiente e i tifosi, ribadendo che il progetto sportivo proseguirà come da programma e che la squadra sarà ulteriormente rafforzata in vista dei prossimi impegni stagionali.

Una decisione che apre una fase di ristrutturazione profonda all’interno del club barlettano, chiamato ora a ridefinire l’assetto tecnico e gestionale per dare continuità al percorso in campionato.

