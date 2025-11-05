Edizione n° 5876

A segnalare l’accaduto a StatoQuotidiano.it è stata Carolina, il cui compagno Paolo, tornando dal lavoro, ha assistito alla scena e si è fermato per raccogliere l’animale ferito, portandolo immediatamente a casa nel tentativo di salvarlo.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Manfredonia (FG) – Un episodio di crudeltà gratuita ha scosso il pomeriggio di oggi nella zona di Macchia, frazione di Monte Sant’Angelo. Una tartaruga terrestre, appartenente a una specie protetta, è stata travolta volontariamente da un automobilista, che dopo l’impatto ha proseguito la marcia senza fermarsi.

A segnalare l’accaduto a StatoQuotidiano.it è stata Carolina, il cui compagno Paolo, tornando dal lavoro, ha assistito alla scena e si è fermato per raccogliere l’animale ferito, portandolo immediatamente a casa nel tentativo di salvarlo.

«Abbiamo contattato il veterinario, che ci ha confermato si tratta di una specie protetta e ci ha consigliato di avvisare le autorità», racconta Carolina. «Abbiamo chiamato i Carabinieri, la Polizia Locale e infine la Forestale, ma tutti ci hanno rimandato da un ufficio all’altro. Alla fine ci hanno detto di “metterci il cuore in pace” perché la tartaruga probabilmente non sopravviverà. È stato davvero scoraggiante».

Nonostante le difficoltà burocratiche, la coppia ha continuato a cercare un modo per garantire cure immediate all’animale, nella speranza che possa essere affidata a un centro specializzato per la fauna selvatica.

L’episodio riaccende il dibattito sulla mancanza di coordinamento tra le autorità competenti nella gestione degli animali selvatici feriti e sulla necessità di maggiori controlli e sensibilizzazione per prevenire simili atti di crudeltà.

