Trovato senza vita Antonio Rignanese, l’85enne originario di Monte Sant’Angelo

Si è conclusa nel modo più triste la scomparsa di Antonio Rignanese, l’anziano signore di 85 anni, originario di Monte Sant’Angelo e residente da tempo in Lombardia, di cui non si avevano più notizie da mercoledì 22 ottobre.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nella serata di martedì 4 novembre a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, nei pressi di una ditta situata lungo la Milano-Meda. A dare l’allarme è stato un operaio, impegnato in lavori di manutenzione del verde, che ha notato il cadavere mentre stava tagliando l’erba.

Secondo le prime informazioni riportate da MonzaToday, la morte risalirebbe al giorno stesso della scomparsa. Gli investigatori ipotizzano che a stroncare l’anziano sia stato un malore improvviso, ma sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a chiarire con certezza le cause del decesso.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Monte Sant’Angelo, dove Antonio era molto conosciuto e dove vivono ancora diversi suoi familiari. Le ricerche, avviate dopo la denuncia di scomparsa, avevano mobilitato forze dell’ordine, volontari e cittadini, tutti speranzosi di un epilogo diverso.

Lo riporta FoggiaToday.it