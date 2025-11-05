Edizione n° 5876

BALLON D'ESSAI

ASL // “Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT”
5 Novembre 2025 - ore  14:34

CALEMBOUR

OMICIDIO // Tre arresti per l’omicidio del giostraio di Capena: ricostruita la brutale aggressione
5 Novembre 2025 - ore  13:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Trovato senza vita Antonio Rignanese, l’85enne originario di Monte Sant’Angelo

CRONACA Trovato senza vita Antonio Rignanese, l’85enne originario di Monte Sant’Angelo

Gli investigatori ipotizzano che a stroncare l’anziano sia stato un malore improvviso

Trovato senza vita Antonio Rignanese, l’85enne originario di Monte Sant’Angelo

ph Il Cittadino di Monza e Brianza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Si è conclusa nel modo più triste la scomparsa di Antonio Rignanese, l’anziano signore di 85 anni, originario di Monte Sant’Angelo e residente da tempo in Lombardia, di cui non si avevano più notizie da mercoledì 22 ottobre.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nella serata di martedì 4 novembre a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, nei pressi di una ditta situata lungo la Milano-Meda. A dare l’allarme è stato un operaio, impegnato in lavori di manutenzione del verde, che ha notato il cadavere mentre stava tagliando l’erba.

Secondo le prime informazioni riportate da MonzaToday, la morte risalirebbe al giorno stesso della scomparsa. Gli investigatori ipotizzano che a stroncare l’anziano sia stato un malore improvviso, ma sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a chiarire con certezza le cause del decesso.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Monte Sant’Angelo, dove Antonio era molto conosciuto e dove vivono ancora diversi suoi familiari. Le ricerche, avviate dopo la denuncia di scomparsa, avevano mobilitato forze dell’ordine, volontari e cittadini, tutti speranzosi di un epilogo diverso.

Lo riporta FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.