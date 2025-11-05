Edizione n° 5876

Ugo Galli, candidato con Forza Italia: "Sanità e lavoro giovanile le vere emergenze di Manfredonia"

GALLI Ugo Galli, candidato con Forza Italia: “Sanità e lavoro giovanile le vere emergenze di Manfredonia”

Durante l’incontro, Galli ha sottolineato la necessità di restituire centralità agli elettori, chiamati a essere parte attiva del consenso e della vita politica

Ugo Galli, candidato con Forza Italia: “Sanità e lavoro giovanile le vere emergenze di Manfredonia”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – In vista delle prossime elezioni regionali, Ugo Galli, candidato consigliere con Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra guidata dal candidato presidente Luigi Lobuono, ha incontrato cittadini e sostenitori per una passeggiata tra le vie della città, occasione di confronto su temi cruciali come sanità e occupazione giovanile.

Durante l’incontro, Galli ha sottolineato la necessità di restituire centralità agli elettori, chiamati a essere parte attiva del consenso e della vita politica, ribadendo come il suo impegno sia rivolto soprattutto ai bisogni concreti della comunità.

Sanità, reparti al collasso

Uno dei punti cardine del suo programma riguarda il potenziamento del sistema sanitario locale, con particolare riferimento a Manfredonia, città che durante il periodo estivo vede crescere la propria popolazione grazie al turismo.
«È impensabile – ha dichiarato Galli – che reparti ospedalieri essenziali continuino ad agonizzare per mancanza di personale e per scelte politiche errate del passato. Serve un piano mirato di rafforzamento dei servizi e del personale medico, affinché la sanità torni a essere un punto di riferimento, non un problema per i cittadini».

Occupazione giovanile ed emigrazione

Altro tema centrale della campagna è quello dell’occupazione giovanile. La provincia di Foggia – ha ricordato il candidato – conta quasi 100 mila giovani costretti a lasciare il territorio per mancanza di opportunità.
«Non è più accettabile – ha affermato Galli – vedere trentenni, quarantenni e persino cinquantenni senza un lavoro stabile. Bisogna intervenire con misure pragmatiche, capaci di creare impiego vero e di valorizzare le competenze locali».

Infrastrutture e sviluppo

Galli ha infine evidenziato le criticità infrastrutturali che frenano la crescita economica di Manfredonia. Carenze nei servizi primari come acqua, illuminazione pubblica e viabilità scoraggiano nuovi investimenti. «Senza infrastrutture e servizi adeguati – ha concluso – nessun imprenditore sceglierà di investire qui. È fondamentale costruire un dialogo solido tra Regione e Comune, per colmare i ritardi e ridare fiducia al territorio».

A cura di Angelica Murgo, Manfredonia 05 novembre 2025.

