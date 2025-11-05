Vertice in Prefettura su furti agli sportelli postali e bancari: intensificati i controlli nel Foggiano

Foggia, 5 novembre 2025 – Si è svolta questa mattina, presso la Prefettura di Foggia, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Paolo Giovanni Grieco. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti di diversi Comuni del territorio e i responsabili provinciali della sicurezza di Poste Italiane e dell’istituto di credito BPER.

L’obiettivo del vertice è stato quello di fare il punto sulla serie di furti e tentativi di furto ai danni degli sportelli ATM di Poste Italiane e degli istituti di credito registrati in vari centri della provincia di Foggia, in particolare nell’area dei cosiddetti “cinque reali siti” (Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella).

Durante la riunione, è stato condiviso con i sindaci e gli amministratori locali un piano di azioni preventive e di rafforzamento dei sistemi di sicurezza per contrastare i fenomeni predatori. I rappresentanti di Poste Italiane hanno illustrato nel dettaglio il piano di potenziamento delle misure di difesa passiva già avviate: tra queste, l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza, la Security Mask per proteggere le casseforti degli ATM e l’attivazione di sistemi di nebbia dissuasiva.

Sono state inoltre analizzate le iniziative adottate nell’ambito del Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Foggia e l’Associazione Bancaria Italiana, che prevede ulteriori interventi di prevenzione e adeguamento tecnologico per rendere più efficiente il sistema di protezione. Il Prefetto Grieco ha sottolineato l’importanza di garantire il rapido ripristino degli sportelli danneggiati e di favorire la diffusione di sistemi intelligenti di videosorveglianza urbana, strumenti fondamentali sia per la prevenzione sia per l’individuazione dei responsabili.

Infine, è stata disposta un’ulteriore intensificazione delle attività di sorveglianza sul territorio, con un potenziamento dei servizi straordinari nelle aree maggiormente colpite dai recenti episodi criminali. Il Prefetto ha voluto rimarcare la costante attenzione delle Forze di Polizia, il cui impegno quotidiano ha già consentito di individuare e assicurare alla giustizia diversi autori di reati contro il patrimonio.