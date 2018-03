Unesco: Matera e Alberobello insieme

Di:



Matera e Alberobello, citta' che hanno nei rioni sassi e nei Trulli punti di forza conosciuti a livello internazionale, vogliono collaborare in diversi ambiti per promuovere territori e opportunita' per le comunita' locali. Oggi, a Matera e' cominciato un convegno che proseguira' domani nella citta' pugliese. Si va verso un "progetto comune" di tutela e valorizzazione legata all'esperienza di recupero, riuso, conservazione e gestione dei due siti che hanno nella "unicita"' di beni.

