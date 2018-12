Bollo auto: 10 anni in più senza pagare

Di:

Tre novità sul bollo auto. Partiamo dalle brutte notizie. Ora la tassa automobilistica si dovrà pagare anche per le automobili soggette al fermo dell’Agente della riscossione. Questo perché, secondo la Corte Costituzionale [1], la legge regionale non è tenuta a prevedere l’esenzione. Esenzione che scatta solo quando il fermo è disposto per infrazioni come la guida senza patente o senza copertura assicurativa. Quando invece si tratta delle cosiddette “ganasce fiscali”, quelle cioè che scattano per i debiti relativi a cartelle esattoriali, l’ultima parola spetta alla Regione: se quest’ultima prevede l’obbligo del pagamento del bollo, il proprietario del mezzo dovrà versare l’imposta anche se l’auto non può più circolare.

