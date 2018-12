Di:

“Cartolina di Natale”

disegni ed auguri dei nostri bambini :

“In una piccola capanna c’è un bimbo biondo col visetto tondo che riceve doni e fiori dagli umili pastori. Buon Natale!

Spero tanto che il Natale continui a portare infinita gioia alla nostra famiglia. E’ veramente meraviglioso!!!!!!!!!!!!”

Cartolina di Natale è il nuovo programma Televisivo di Stato Quotidiano dedicato al Natale ormai alle porte. Protagonisti i bambini della prima e seconda elementare e l’ultimo anno di asilo che realizzarenno un disegno a tema Natalizio.

Durante la realizzazione dei disegni saranno realizzate delle riprese con delle interviste ai bambini e alle maestre per mostrare il lavoro e l’impegno dei ragazzi nel realizzare la loro cartolina.

I Disegni ultimati saranno consegnati da un rappresentante della vostra scuola presso il centro Commerciale del Gargano dove saranno esposti in una mostra per tutto il periodo Natalizio.

Il giorno dell’inaugurazione a tutte le scuole partecipanti all’iniziativa sarà consegnata dal direttore del Giornale e dal direttore del Centro Commerciale una targa di ringraziamento per la partecipazione.

Inoltre i clienti del centro possono votare il loro disegno preferito. Il più votato vincerà un piccolo premio.

Si raccomanda vivamente di non suggerire alcuna indicazione ai bambini poiché ci necessita conoscere il vero Natale, cioè quello dei bambini

“Chi non ha il Natale nel suo cuore, non lo troverà mai sotto un albero”.

(Anonimo).

Per motivi logistici sono state invitate solo le seguenti scuole:

S.E.Borgo Mezzanone Manfredonia

San Lorenzo Maiorano Manfredonia .

Vincenzo Maria Orsini Manfredonia

Istituto De Sanctis Manfredonia

Istituto Croce Manfredonia

Isttuto Madre Teresa di Calcutta Manfredonia

Istituto San Giovanni Bosco Manfredonia

Istituto Sacro Cuore Manfredonia

Istituto San Francesco da Paola Manfredonia

Istituto Tancredi Monte Sant’Angelo

Istituto ex Secondo Circolo Monte San Angelo

Istituto Rione Belvedere Monte Sant’Angelo

Istituto Scuole Primarie Mattinata

Istituto Forgione San Giovanni Rotondo

Istituto Melchionda San Giovanni Rotondo

Istituto Alighieri San Giovanni Rotondo

Plesso Elementare Tortorelli San Giovanni Rotondo

Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo

Istituto Balilla San Marco in Lamis

Istituto San Domenico Savio San Marco in Lamis

Istituto San Giovanni Bosco San Marco in Lamis

Istituto San Bernardino San Marco in Lamis

Istituto Aeroporto Amendola San Marco in Lamis

Natale 2018 La redazione