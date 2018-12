Energas Manfredonia. M5S “Riunione interlocutoria. Regione assente”

Di:

Manfredonia, 05 dicembre 2018. ”Oggi non è stato deciso nulla. Si è svolta la terza riunione della conferenza di servizi. La Regione Puglia purtroppo non si è neanche presentata e quindi sarà chiamata ad esprimersi con lettera. Il Mise non ha espresso alcun parere perché dovrà esprimersi alla fine una volta raccolte le intese da parte di tutti soggetti interessati. I nostri Ministri restano contrari. Quindi si è svolta una riunione assolutamente interlocutoria senza l’assunzione di alcuna decisione”.

(A cura del M5S Puglia, 05.12.2018)