Esplosione in distributore, 2 morti e oltre 17 feriti

(ANSA) Un’esplosione si è verificata attorno alle 14.30 in un distributore di carburante sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel reatino. In seguito all’esplosione, sembra di un’autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio.

L’ultimo bilancio è di 2 morti e 17 feriti, di cui 3 gravi. Sono stati trasportati dal 118 in diversi ospedali con ustioni e traumi. (ANSA)