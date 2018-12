MeglioFoggia: presentazione nuovo rapporto Osservatorio sulla qualità della vita

Di:

MeglioFoggia: Giovedì 13 dicembre la presentazione del nuovo rapporto dell’Osservatorio sulla qualità della vita a Foggia. Appuntamento alle 10,30 presso la Sala Fedora.

_________________________

Sarà presentato giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 10,30, il nuovo Rapporto sulla Qualità della Vita prodotto dall’associazione MeglioFoggia che, come ogni fine anno, ha organizzato l’ormai tradizionale appuntamento presso la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano, in piazza Cesare Battisti a Foggia. L’associazione senza scopo di lucro, che riveste il ruolo di Osservatorio sulla Qualità della Vita, quindi, ha rinnovato l’impegno a proporre un incontro aperto alla città per illustrare i risultati del dossier relativo all’anno 2017, con l’obiettivo di avviare una riflessione condivisa tra istituzioni e cittadini e offrire l’opportunità di una valutazione partecipata dei dati elaborati dalla ricerca scientifica.

Il rapporto, infatti, è il risultato di un meticoloso lavoro di raccolta e analisi, svolto dall’esperto di statistica dott. Michele Mazzone, in collaborazione con un gruppo di ricercatori, che mira a restituire uno strategico monitoraggio degli standard relativi alla qualità della vita della comunità foggiana dal 2008 al 2017. Nello specifico, la sintesi di questo nuovo lavoro propone un’articolata analisi comparativa basata su 172 indicatori, raggruppati in 4 aree e 13 settori tematici: Area Benessere (Ambiente, Mobilità, Salute) Area Cultura (Istruzione, Popolazione, Tempo libero) Area Economica (Benessere economico, Lavoro, Terziario) e Area Sociale (Abitazione, Assistenza, Disagio, Sicurezza).

A moderare l’incontro sarà il giornalista Micky De Finis che – insieme al presidente dell’associazione Meglio Foggia, Licia Centola, la vice presidente Antonella Baiano e i consiglieri del Comitato, Filippo Santigliano e Donato della Vista – avvieranno un focus di approfondimento sugli aspetti più rilevanti, emersi dall’esame dei processi evolutivi – sotto il profilo sociale, economico e culturale – commentati con i vari rappresentanti del mondo istituzionale e produttivo, invitati a intervenire nella pubblica discussione.

Il progetto, promosso dall’organismo tecnico-scientifico per monitorare l’evoluzione del capoluogo della Capitanata, mira a dare continuità all’azione strategica di costituire una banca dati di riferimento, un patrimonio cognitivo, un utile presidio di cittadinanza attiva per l’intera comunità e vede il contributo di Mediafarm srl, società operante nel campo della comunicazione & New Media, la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, Amgas Blu spa e l’azienda Capobianco.