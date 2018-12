“Un Walter Zenga, c’è solo un Walter Zenga”: l’ex portierone a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 05 dicembre 2018. Il Venezia Fc di mister Walter Zenga, ha scelto il campo in erba naturale della Salvemini per la seduta di rifinitura in vista del posticipo della 14esima giornata di Serie B contro il Foggia e il giorno successivo, per la seduta defaticante post partita.

Mister Zenga nella mattinata di martedì è apparso disteso e sicuramente felice per aver raccolto il dodicesimo punto in sette gare che gli permettono di rimanere attaccato al treno playoff, distante ora solamente a quattro lunghezze.

La Salvemini ringrazia la società del Venezia Fc, che giá l’anno scorso, in occasione di un anticipo serale contro il Foggia, fu onorato di ospitare nella propria struttura per il risveglio muscolare e gli augura le migliori soddisfazioni sportive.

Area Comunicazione Salvemini