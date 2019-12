Foggia, volontaria animalista pestata dai vicini: ricoverata in ospedale

“Ho deciso di pubblicare il video dell’aggressione e la foto del viso insanguinato diper farvi rendere conto cosa gli animalisti devono subire solo perché sfamano e cercano di dare un po’ di calore a quelle povere anime che purtroppo una famiglia non ce l’hanno e in noi vedono un’ancora di salvezza. Gesto ignobile e crudele, che non si può giustificare!!”. Lo scrive Anna Rita Melfitani su Facebook.

“Non è stata la prima aggressione verso la povera Michela, una sorta di associazione familiare al pestaggio. Vorrei capire che danno possono mai arrecare dei poveri gattini a certa gente…sicuramente nessuno!! Gusto di litigare e di fare male a persone con un animo buono. La cosa che mi ha sconvolto è che tutto ciò è avvenuto dinanzi agli occhi di un bambino. Chissà cosa potrà mai raccontare un giorno quel bimbo della madre…

Oggi mi sento di dire…Michela non sei sola e mai lo sarai!! Iniziamo questa battaglia legale per te e per i tuoi piccoli angeli. È tutto da Foggia…purtroppo. ”