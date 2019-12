Foggiaterradilegalità, corteo per le vie cittadine

. “Piazza Battisti sarà piena di giovani, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, scuole, imprese e parrocchie”, spiegano i segretari generali di Cgil (Maurizio Carmeno), Cisl (Carla Costantino) e Uil (Gianni Ricci). “Stiamo raccogliendo tantissime adesioni spontanee”, proseguono gli esponenti sindacali: “Segno che c’è volontà di partecipare con entusiasmo e di scrivere una nuova e bella pagina per Foggia e la Capitanata”.

La partenze del corteo è prevista per le ore 9 da piazza IV Novembre (Palazzo delle Statue, piazza Italia): dopo aver percorso le vie cittadine, la manifestazione si concluderà alle ore 11 in piazza Battisti, con gli interventi dal palco e il concerto-spettacolo del gruppo “I pupazzi”. Cgil, Cisl e Uil precisano che “ci saranno interventi di rappresentanti del mondo delle istituzioni e delle associazioni, oltre a quelli sindacali”.

I sindacati annunciano “una grande manifestazione di suoni, luci e colori per mettere in rete le forze sane e positive di tutta la Capitanata, riappropriarci degli spazi di partecipazione, riscoprire la grande bellezza del nostro territorio”. Carmeno, Costantino e Ricci, in conclusione, lanciano “un appello ai giovani, agli anziani, alle donne, agli studenti, ai lavoratori: invadiamo pacificamente piazza Battisti, ritroviamoci tutti insieme per scrivere una nuova pagina di speranza per la Capitanata”.

fotogallery enzo maizzi