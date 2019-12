Il M5S si raduna a Manfredonia, “Ex attivisti spesso danneggiano Movimento”

Manfredonia, 05 dicembre 2019. Domenica scorsa Manfredonia ha ospitato l’incontro provinciale del MoVimento 5 Stelle.

Dopo il consueto punto della situazione, attivisti e Portavoce hanno discusso delle criticità interne da superare; troppo spesso, ex attivisti attaccano – pubblicamente o privatamente – organi e persone del M5S danneggiando l’immagine di tutto il MoVimento. Questo succede perché alcuni non sono stati eletti, non hanno ricevuto ciò che si aspettavano o semplicemente sono incapaci di analizzare il contesto in cui ci troviamo. Il MoVimento è diverso e noi condanniamo questi gesti in quanto sono una frizione al cambiamento.

Abbiamo bisogno di gente che faccia, non che dica cose. I meriti arriveranno col tempo e non di certo con una carica politica.

Proponiamo un cambiamento culturale e per quanti limiti ci siano, stiamo portando a casa risultati importanti in azione governativa ad ogni livello. Non candideremo mai persone che non ci abbiano messo la faccia. Non candideremo più persone che vogliono dare una svolta alla propria vita privata a scapito dell’impegno per la collettività. Non siamo l’ufficio di collocamento.

Candideremo chi ha saputo realizzare obiettivi come lo scarico della pala eolica V150, la più lunga mai sbarcata in Italia. Candideremo chi c’era nelle battaglie su EnerGas, chi ha dissentito rimettendoci tempo e soldi in avvocati. Candideremo chi ha idee chiare su come migliorare il contesto in cui vive.

Per gli arrivisti e le presunte volpi c’è la vecchia guardia politica. Siamo sicuri che un partito lo troverete, ma non è questo.

Il gruppo di lavoro M5S di Manfredonia.