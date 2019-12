“Il miglior panettone artigianale è stato creato da un foggiano”

“Il miglior panettone artigianale tradizionale è stato creato dal Foggiano Andrea Barile della pasticceria Terzo Millennio. Una ricetta premiata durante “Mastro Panettone”, gara nazionale fra i panettoni più buoni e originali del Paese, che premia le eccellenze italiane”.

Lo scrive su facebook il sindaco di Foggia, Franco Landella.

Queste invece le parole di Barile su fb “Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta nove piani incomincia con un mucchietto di terra.

Un lungo viaggio di mille miglia si comincia col muovere un piede.” Lao Tse.

Così, come un piccolo germoglio, sette anni fa é iniziato il mio percorso e cammino per la strada della pasticceria. Oggi sono a ringraziare chi mi ha supportato, aiutato in questo percorso. Il premio vinto a Mastro Panettone rappresenta per me un punto di partenza ulteriore e non di arrivo per continuare a migliorarmi per offrire sempre nuove interessanti ed emozionanti proposte. Ringrazio di cuore”.