“Nel giorno della legalità, viva l’onestà dei manfredoniani!”

Riceviamo, dalla dottoressa Mariella La Forgia, e pubblichiamo di seguito questa lettera inviata a StatoQuotidiano

“E’ doveroso da parte mia, commentare il gesto di un giovane manfredoniano quale esempio di onestà, per la tempestività e l’ encomiabile gesto compiuto.

Domenica 1° dicembre, ero in Piazza Duomo, nei pressi del Campanile, e mi stavo godendo seduta alla base di marmo del lampione, il sole, in attesa che passassero a prenderci per andare a pranzo. Come mio solito, quando sono con mia figlia, ero carica di borse e borsette: zaino, borsa per il cambio, diamonica (perché appunto la sera si sarebbe svolta in piazzetta, la manifestazione “Note per la legalità”)etc, etc.

Ero distratta o forse un certo languorino stava facendo capolino nello stomaco, vista l’ora, la mia attenzione era catturata dalle lancette del grande orologio che segnava le 13.00, mentre con impazienza tenevo sott’occhio, l’angolo fra Via San Lorenzo e la piazza in attesa di veder sbucare l’auto.

Appena ho visto una mano amica farmi segno dal finestrino, ho raccolto la roba, credendo di aver preso tutto e ho indicato a mia figlia che dovevamo muoverci….siamo salite in macchina, non rendendomi conto che sul sedile di marmo della Piazza avevo dimenticato la cosa più importante! Lo zaino-borsa con dentro tutta la mia vitaaaaaa….

Solo una volta giunta a destinazione, scendendo dall’auto mi sono accorta di non avere con me la borsa!!!!

Ovviamente panico totale e corsa contro il tempo per ritornare al centro di Manfredonia per poter recuperare l’oggetto smarrito.

Al mio arrivo la Piazza era deserta, dello zaino nemmeno l’ombra….vana la possibilità di poterlo rintracciare chiedendo informazioni alle attività commerciali adiacenti. Ho iniziato anche a frugare, come una matta, fra i cestini dei rifiuti, perché a volte, se a trovare la borsa è qualche ragazzotto, preleva soldi e quello che gli serve e abbandona borsa e documenti, invece, niente, proprio niente: ero rovinata! Chiavi, documenti, etc, tutto perso in una frazione di secondo.

Con la poca lucidità che mi è rimasta, chiamo i carabinieri, solo che per poter esporre denuncia mi dicono che è necessaria copia del documento d’identità, magra consolazione dato che carta d’identità, codice fiscale, tesserino da giornalista e altri documenti personali sono nello zaino e anche le pen-drive con archiviati i documenti di lavoro…..

Inizio a contattare i vari numeri verdi per bloccare carta di credito e bancomat, fortunatamente ho con me almeno il cellulare…quando l’operatrice mi parla dall’altra parte della cornetta, non ho nemmeno una penna a portata di mano per poter prendere nota del codice di blocco: é lei, la signorina, comprendendo forse il mio stato confusionale, a suggerirmi, di mettere il viva voce e prendere nota direttamente sul cell! Che idiota….una cosa così semplice…purtroppo però ti rendi conto quanto queste situazioni ti annebbino completamente il cervello, rendendoti un perfetto ebete!

Mentre sto rientrando a casa con l’ansia a mille perché anche le chiavi sono andate perdute e ovviamente fai mille pensieri, perché la prima idea che ti balza alla mente è che siano finite in mani sbagliate, guardo il cell, la mia amica Rosa mi ha scritto su WhatsApp, che ci fa la mia foto lì? Ho altro a cui pensare e sono tentata di non leggere il suo messaggio in questo momento così “tragico”, poi vedo che lei insiste “Mariella questo ragazzo ti cerca, dice che è urgente, che faccio?”.

Allora mi si accende in testa la lampadina…qualcuno ha pubblicato la mia foto su face book e sta cercando di rintracciarmi…..”Chiedigli se è per lo zaino…” scrivo, dopo nemmeno un minuto lei mi risponde “Si, si è per lo zaino!”…..”dagli il mio numero, fammi chiamare!”……ed in quel momento tutta la tensione si scioglie e ritorno felicemente in me….

Al telefono riesco a malapena a parlare: “Non bloccare nulla, ho tutto io”, mi rassicura una voce amica dall’altra parte del telefono…”Dove posso venire?” gli chiedo, ci diamo un appuntamento e in pochi minuti tutto torna alla normalità, o meglio il mio “essere” riacquisisce una dimensione “reale”!

Quando vedo Antonio Zerulo, questo il suo nome, avvicinarsi con il mio zaino in mano, non mi sembra vero, “mi hai evitato non sai quanti problemi”, gli dico, vorrei ringraziarlo e ricompensarlo ma lui non accetta nulla, “L’ho preso io per evitare che finisse in mani sbagliate, scusami se ho rovistato ma avevo bisogno di rintracciarti….ho provveduto subito a togliere anche la foto su facebook” continua.

Gli chiedo nuovamente come posso sdebitarmi, lo ringrazio ancora, ma lui si stringe nelle spalle, ci saluta, si gira e se ne va……

Forse qualcuno si chiederà che ciò che ha fatto Antonio, non rappresenta nessun gesto straordinario od eroico, che ogni cittadino, in quanto tale, dovrebbe comportarsi così come ha fatto lui…

Eppure di questi tempi, in una società cinica e spietata, dove l’onestà sta diventando un valore sempre più raro e prezioso, non bisogna dare nulla per scontato. Presi dalla fretta, poco ci importa “dell’altro”, magari abbiamo i nostri impegni, già i nostri problemi per la testa, perché ci dovremmo preoccupare di rintracciare con tempestività un estraneo di domenica, e per giunta all’ora di pranzo?

La cosa che mi ha fatto riflettere è che questo episodio sia accaduto proprio durante le giornate della legalità, Antonio Zerulo, nella sua semplicità e nella sua onestà, ha dimostrato che quella “parte buona” di noi sopravvive ancora, nonostante tutto, che quel “Come semini, così raccogli” è in realtà sempre attuale, anche quando i mass-media vogliono farci credere che siamo diventati tutti delinquenti, quando vogliono farci credere che la solidarietà non esiste più, così come il “mettersi nei panni dell’altro”.

La legalità, la lotta alla criminalità, inizia anche da qui, da questi piccoli gesti quotidiani che possono però cambiare il mondo. “Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. Antonio, insieme a tanti altri di noi, fa parte di quella foresta che cresce, a Manfredonia, come nel resto d’Italia, come nel resto del globo. Fa male al cuore quando vediamo il nostro territorio, in questi giorni più che mai, citato solo per fatti di cronaca malvagi o eclatanti, mentre mai o poche volte si da notizia delle migliaia di belle azioni che quelle stesse persone abitanti di questo territorio compiono ogni giorno. “Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. Manfredonia è una foresta. E’ vero che esiste la cattiveria, è vero che gli alberi cadono ma è anche vero che le cose belle accadono…..come quella che è accaduta a me, in una soleggiata domenica di dicembre, in una Manfredonia baciata dal sole e da Dio.

Grazie di cuore Antonio!”.

A cura della dottoressa Mariella La Forgia,

Manfredonia 05 dicembre 2019