Piemontese: “7 mln di euro per riparare le strade dei comuni foggiani”

“Dalla Regione Puglia altri 7 milioni di euro per la manutenzione delle strade della provincia di # Foggia presi dal bilancio autonomo regionale.In tutta la Puglia si tratta di 97 piccoli e medi interventi, spesso resi necessari da calamità naturali, finanziati complessivamente con 13 milioni 957.336,98 euro.“. Lo riporta, tramite una nota su Facebook, l’Assessore al Bilancio e Programmazione, Politiche giovanili e Sport per Tutti della Regione Puglia del Partito Democratico

“Cosa significa?

Prima di tutto che quell’impegno di Michele Emiliano a essere “sindaco di Puglia” si conferma trasformato in un programma che ci ha fatto stare a fianco dei sindaci pugliesi e, quindi, dei bisogni reali dei cittadini.

Poi che si riafferma il completo rovesciamento di uno schema che vedeva la provincia di Foggia marginale.

E che questo rovesciamento positivo riguardi, ancora una volta, le strade e la messa in sicurezza del territorio ai fini della sua valorizzazione anche turistica, è un ulteriore motivo di soddisfazione.

Nella tabella grafica ci sono tutti gli interventi finanziati in Capitanata aggregati per i 35 Comuni che sono interessati.

Come ha detto il collega assessore regionale ai Trasporti e Lavori Pubblici, Giovanni Giannini, riguardano opere di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza di viabilità rurale, strade comunali urbane ed extraurbane, ponti e cavalcaferrovia, marciapiedi e attraversamenti pedonali, muretti a secco ormai patrimonio Unesco, piste ciclabili di rilevanza turistica.

Tutti noi abbiamo esperienza di come si sia deteriorato il patrimonio della viabilità minore di competenza comunale: i sindaci, specie quelli dei Comuni più piccoli, non hanno risorse sufficienti, i fondi europei non finanziano la viabilità e i fondi statali si indirizzano alle grandi infrastrutture.

La Regione Puglia c’è”.