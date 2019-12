Prescrizione. Bordo “Riforma Bonafede senza senzo e incostituzionale”

“Riteniamo lasenza senso e incostituzionale, noi abbiamo proposto un ventaglio di proposte ai 5 stelle e riteniamo utile rinviare l’entrata in vigore della prescrizione riformata dal precedente governo. Loro non possono pensare che un provvedimento possa andare avanti a prescindere quando c’è una parte molto consistente della maggioranza quella riforma non la condivide”.

Lo ha detto l’onorevole Michele Bordo del Pd in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.