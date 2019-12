Riapre il Cine Teatro Roma di Cerignola

. Trecento posti a sedere, un impianto audio di ultima generazione, uno schermo di 12 metri, un grande sistema di sicurezza che garantisce l’agibilità dell’intera struttura e un palcoscenico, l’unico in Capitanata, riscaldato e refrigerato autonomamente.

L’inaugurazione del nuovo contenitore culturale, vincitore del bando regionale per la riqualificazione degli attrattori culturali, avverrà domenica 8 dicembre alle 20.00. A tagliare il nastro sarà Simona Sala, che da 25 anni gestisce la struttura, in compagnia del Vescovo Monsignor Luigi Renna. Alla serata di riapertura parteciperà anche Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia. L’evento inaugurale, condotto dalla giornalista Marzia Campagna, sarà allietato dalle Note di Celluloide, che con l’ensemble ‘Suoni del Sud’ e il soprano Ilaria Bellomo, proporrà al pubblico un vero e proprio viaggio musicale nel mondo delle colonne sonore e delle melodie indimenticabili di celebri film. Lo spettacolo di musica e immagini spazierà dalle pagine più note di Nino Rota con brani tratti da Amarcord, La Strada, I vitelloni, 8 e mezzo e Il padrino, al Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, da La vita è bella di Nicola Piovani a Per un pugno di dollari di Sergio Leone.

Il “Roma Teatro Cinema E…”. riaprirà con una ricca stagione teatrale che dal 19 gennaio al 15 maggio porterà a Cerignola grandi nomi come Pino Insegno, Flavio Bucci, Anna Foglietta, Gabriele Cirilli, Biagio Izzo, Paola Minaccioli. Il primo appuntamento sarà affidato a Chiara Francini ed Alessandro Federico che porteranno in scena la commedia di Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta…quasi spalancata, per la regia di Alessandro Tedeschi. Con “Pinocchio”, film di Matteo Garrone con Roberto Benigni, partirà il 19 dicembre la rassegna cinematografica. Nel ricco calendario sono previsti anche laboratori, workshop, stage, spettacoli per famiglie e concerti.

La riapertura del “Roma Teatro Cinema E…”. andrà a colmare il vuoto creatosi con la chiusura per inagibilità del Teatro Mercadante la cui stagione e i matinèe dedicati alle scuole troveranno ospitalità proprio nel nuovo contenitore culturale a partire dal 14 dicembre.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di aiuto arrivata dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Cerignola con cui c’è sempre stata una grande collaborazione, spiega Simona Sala. Di qui la nostra decisione di mettere a disposizione il nostro teatro per consentire il regolare svolgimento della stagione del Mercadante che sarebbe già dovuta partire e che invece era rimasta appesa a un filo.

Non potevamo privare la comunità di Cerignola e dei comuni limitrofi di un’opportunità di crescita culturale in un momento già di per sé difficile per la città. Naturalmente siamo disponibili ad accogliere anche iniziative di tutte le associazioni culturali del territorio”.