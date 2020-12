Accoltellò giovane di Cerignola fuori discoteca, condannato

(StatoQuotidiano, 05 dicembre 2020). Trani, 05 dicembre 2020. All’esito dell’udienza del 03 dicembre 2020, il Tribunale di Trani, in persona del G.u.p. dr.ssa Maria Grazia Caserta, ha dichiarato Davide Daddato, barlettano all’epoca dei fatti 18enne, colpevole di tentato omicidio aggravato nei confronti di L.P.S., giovane cerignolano, per aver accoltellato all’esterno di una discoteca di Barletta il 24 dicembre 2019. La pena è stata determinata in anni 7 e mesi 6 di reclusione, applicata la diminuente processuale (giudizio per rito abbreviato), la condanna è pari alla pena di anni 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di una provvisionale immediatamente esecutiva.

“Il ragazzo, mio assistito – dice a StatoQuotidiano l’avvocato Laura Raffaeli del Foro di Foggia – fu dapprima violentemente pestato da un gruppo di ragazzi all’interno della discoteca Off Street di Barletta il 24 dicembre durante una festa, per poi essere raggiunto fuori dal Daddato Davide che lo ha accoltellato provocandogli la lacerazione dell’intestino a seguito dell’accoltellamento nella zona meso-ipogastrica”. “Parliamo di un procedimento complesso non solo per la dinamica, ma soprattutto per la complessità d’indagine per il riconoscimento anche degli altri soggetti. A meno di un anno dall’accaduto e dopo 2 rigetti di richieste di patteggiamento, possiamo ritenerci soddisfatti per il risultato ottenuto, ma restiamo di avere una piena giustizia attendendo l’esito degli ulteriori procedimenti pendenti presso il Tribunale per i minorenni di Bari.”

Si ricorda come le indagini sono state condotte dal Commissariato di Barletta. I fatti sono avvenuti tra le ore 1.00 e le 1.30 del 24 dicembre 2019 all’esterno della discoteca.