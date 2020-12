Buoni di solidarietà alimentare, Landella: “Inutile affollare il Comune, questi i requisiti”

Precisazioni in merito ai buoni di solidarietà alimentare erogati dal Comune di Foggia: intervento del Sindaco Franco Landella.

“In questi giorni tanti cittadini stanno inutilmente affollando l’Ufficio Protocollo del Comune per richiedere il buono di Solidarietà Alimentare. In proposito, voglio precisare che: coloro che hanno già beneficiato di questa misura nei mesi scorsi non dovranno rinnovare la domanda: per semplificare il procedimento di assegnazione e distribuzione dei buoni, provvederà il Servizio Politiche Sociali a contattare i nuclei familiari, previa verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti necessari per l’accesso alla misura; chi non ha mai beneficiato della predetta misura, potrà fare una domanda ex novo. Si può già inoltrare domanda, attraverso procedura telematica attivabile sul sito web del Comune di Foggia: https://www.comune.foggia.it/servizi/buono-alimentare-cittadini/”.