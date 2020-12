Conte “Non temo voto su Mes”. Renzi “Se va sotto si dimetta”

Roma, 5/12/2020 – (ansa) “Siamo in guerra con il virus e l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in una lunga intervista con la Repubblica. “Non temo il voto sul Mes” sottolinea. Il Recovery Fund: ‘L’attuazione affidata a una struttura di sei manager che potranno agire con poteri sostitutivi”, i progetti “esprimeranno una chiara visione del Paese”. A chi ipotizza rimpasti fa sapere: “dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete”.

Secondo Matteo Renzi il voto parlamentare sul Salva-Stati non riserverà sorprese, ma in caso contrario, “è naturale che il presidente del Consiglio si dovrebbe dimettere”. Lo dice il leader di Italia Viva in un’intervista con La Stampa. Quello del rimpasto di governo per l’ex premier è un “tema chiuso” dopo l’aver “sentito Conte dire, nel giorno in cui abbiamo avuto mille morti che lui dispone dei migliori ministri. Io ne prendo atto”. Quanto a durare fino al 2023 “non so. Se questa è la squadra non ci giurerei, ma magari sarò smentito”.(ansa)