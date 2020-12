Covid, Emiliano passa da “Puglia gialla grazie a noi” a “E’ colpa del Governo”

Bari, 5/12/2020 – (repubblica) Da “la Puglia è zona gialla perché abbiamo retto all’ondata” a “la Puglia è zona gialla per responsabilità del governo” fino a “la battaglia è ancora dura, c’è chi esaspera gli animi da giornali, tv, social“. Tre post su Facebook in tre ore, con tre impostazioni diverse: si passa infatti dall’esultanza alla presa di distanza dalla decisione sulla zona gialla fino all’attacco nei confronti dei media e della stampa. Tre post non scritti da persone diverse, ma tutte composte da un unico autore: il presidente della Regione Michele Emiliano. Un dettaglio accomuna i tre post: tutti sono stati duramente attaccati dagli utenti di Facebook, a cominciare dal primo in cui il presidente ha esultato per l’ingresso della regione in zona gialla. Una decisione, presa con un’ordinanza dal ministero della Salute che ha declassificato in zona gialla altre regioni, ma che in Puglia ha creato più di qualche perplessità per via dell’alto numero di decessi, del record pugliese raggiunto nell’occupazione delle terapie intensive e più in generale delle grosse difficoltà di tutto il sistema sanitario regionale, soprattutto da Foggia a Bari, nell’affrontare la seconda ondata di Covid. (repubblica)