Covid, Puglia “gialla” e record di morti: aspre critiche a Emiliano sui social

Bari, 5/12/2020 – (repubblica) Da domani la Puglia diventa una delle regioni gialle insieme con Emilia- Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Umbria. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, è arrivata nello stesso giorno in cui in Puglia si sono contati altri 72 morti per il virus – non era mai accaduto prima – e altre 42 persone sono entrate in un reparto di terapia intensiva Covid. Un primato nazionale. La Puglia continua a staccare tutte le altre regioni italiane nel report messo nero su bianco dalla Protezione civile sul punto. Anche ieri è andata così: la regione ha superato la Lombardia, dove in Rianimazione sono state ricoverate altre 36 persone. Ma lì i residenti sono più di 10 milioni, contro i 4 della Puglia. Dopo la decisione di Roma, il governatore Michele Emiliano ha esultato via Facebook: “Questo significa che il nostro sistema sanitario ha retto l’ondata grazie alla programmazione fatta sulla rete ospedaliera, che ci ha consentito di allargare i posti letto a mano a mano che ne abbiamo avuto la necessità “. Ma un fiume di commenti negativi investe il presidente, soprattutto per i dati sulle morti annotate ieri. Altre questioni che scottano sono sul suo tavolo però: a cominciare dalla richiesta di un “risarcimento mostruoso” annunciato in televisione nei confronti della Sanofi, l’azienda farmaceutica che avrebbe dovuto consegnare alla Regione altre 890 mila dosi di vaccino che non arriveranno. (repubblica)