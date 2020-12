Covid Puglia, “Non faccia tragedie, non possiamo perdere tempo con lei”

Taranto, 5/12/2020 – (repubblica) “Pochi piagnistei, non mi faccia perdere tempo, non faccia tragedie altrimenti non posso lavorare”. Simona Santagada racconta una delle ultime risposte ricevute dal reparto infettivi dell’ospedale Moscati di Taranto prima della morte per Covid il 7 novembre scorso di suo padre, Ubaldo, 62 anni. Una denuncia analoga a quella di Angela Cortese. “Tra dieci minuti muori”: così il medico si era rivolto al padre della donna sollevando un polverone sull’ospedale già al centro di numerose inchieste. La famiglia ha chiesto e ottenuto la cartella clinica per valutare attraverso i legali se sia il caso di sporgere denuncia. Ma al di là di valutazioni legali, c’è anche nel suo racconto, come in quello di altri che hanno avuto parenti ricoverati nella struttura sanitaria, quella che definiscono mancanza di umanità, accompagnata a quella organizzativa. Il padre 62enne è morto all’ospedale Moscati di Taranto di Covid. “Dopo l’esito positivo del tampone è finito nel container, dove era impossibile contattarlo al telefono. Non prendeva”, racconta la figlia Simona Santagada denunciando la telefonata senza pietà ricevuta dall’ospedale: ‘Non faccia tragedie’. “Poi il suo ultimo messaggio del 29 ottobre indirizzato a mia madre è stato: “Amore mi portano in rianimazione forse mi intubano“.(repubblica)