Eipli, ulteriore rinvio per la costituzione della nuova società

Bari, 05 dicembre 2020. Il presidente Giuseppe Conte e consiglio dei ministri(M5S-PD-LEU) hanno approvato, salvo intese, il disegno di Legge “Bilancio previsione dello Stato anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio 2021-2023”. Provvedimento che deve essere ratificato,da Camera e Senato, entro il 31 dicembre 2020. Consta di ben 228 articoli. Il numero 168 ha per oggetto l’Eipli.

C’è scritto : “ visto il particolare contesto aggravato dalle restrizioni imposte dalle misure di contenimento dell’emergenza Covid 19 pare opportuno e ispirato a principi di economicità del controllo pubblico, evitare all’Ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di quello con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato esistenti fino al 30.06.2021 al fine di consentire il termine dell’iter di costituzione della nuova società. Sarà quest’ultima a definire i fabbisogni nel rispetto delle normative vigenti”.

Dunque si sceglie l’ulteriore rinvio per la formazione del sodalizio in capo all’Eipli. Sigla che vuol dire ente per lo sviluppo e irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia,istituito dal Capo provvisorio dello Stato con atto n.281 del 1947,a conduzione commissariale dall’anno 1979, sede legale in Bari. Nel corso dell’anno 2011 con decreto Legge viene soppresso e posto in liquidazione.

Tutt’oggi, inizio dicembre 2020, risulta gestito da commissari straordinari in attesa della realizzazione di “ una società formata dallo Stato e partecipate” : non è dato sapere se quest’ultime sono le Regioni o imprese private.

Il 20 settembre 2017 il Ministro delle Politiche agricole e forestali, Maurizio Martina(PD) proroga di un anno al Dr. Antonio Lerario, dirigente Servizio Controlli della Regione Puglia, l’incarico di commissario dell’Eipli. In data 5 ottobre 2018 il Ministro delle Politiche agricole forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio(Lega Salvini) designa nuovo commissario il Dr. Antonio Altomonte, commercialista di Potenza “dal cui curriculum vitae si evincono i requisiti professionali e le esperienze acquisite utili a ricoprire la suddetta carica”.

A fine 2019 il Ministro delle Politiche agricole e forestali, Teresa Bellanova(Italia Viva, gruppo politico fondato dal senatore Matteo Renzi, ex Pd) dall’elenco di candidati che hanno partecipato al bando pubblico nomina l’ennesimo commissario nella persona della Dr.ssa Antonella Guglielmetti, residente a Domodossola(Piemonte), commercialista,il 27 aprile 2017 inserita dal Governo guidato da Matteo Renzi(Pd) nel consiglio di amministrazione di Poste Italiane spa con scadenza dicembre 2019.

La mansione del commissario Guglielmetti termina a fine anno 2020. Eipli gestisce otto dighe, quattro traverse idriche, le sorgenti del Tara e centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione con una capacità potenziale di accumulo regolazione e vettoriamento pari a un miliardo di metri cubi d’acqua ogni anno. Fornisce all’ingrosso acqua non trattata per usi potabili a Acquedotto Pugliese spa, Acquedotto Lucano spa, Consorzio Jonio Cosentino in Calabria, per usi irrigui a nove Consorzi di bonifica nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia e per usi industriali all’ex Ilva-Arcelor Mittal Italia, Acquedotto Pugliese spa e altri utenti minori. Dulcis in fundo, si vocifera di una debitoria nella misura di circa 70 milioni di euro.

A cura di Nino Sangerardi, 05 dicembre 2020