Foggia, 05 dicembre 2020. Investimento di pedone questa mattina intorno alle ore 10 in piazza Italia a Foggia. Un doblò, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, ha investito un uomo mentre attraversava la strada.

Il conducente si è immediatamente fermato per prestare i dovuti soccorsi e l’uomo è stato trasportato presso.il locale Pronto Soccorso. Ancora non si conoscono le sue condizioni.