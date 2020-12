L’Istituto Tecnico “P. Giannone – E. Masi” di Foggia incontra il regista Ozpetek

Foggia, 05 dicembre 2020. Questa mattina alle ore 11.00 il regista Ferzan Ozpetek è stato protagonista della prima masterclass, realizzato dall’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello con il contributo del bando MIUR “CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola” per l’anno scolastico 2020/2021.

Il progetto prevedeva di coinvolgere le scuole secondarie di secondo grado attraverso la visione del film “LA DEA FORTUNA”, il suo ultimo film, vincitore di due David di Donatello con: Jasmine Trinca come Migliore attrice protagonista e Diodato per la Migliore canzone originale con “Che vita meravigliosa” e incontro con il regista. Progetto che è stato ideato per essere fruibile sia in classe che in DAD (didattica a distanza).

Tra gli Istituti che hanno aderito della provincia c’era l’Istituto Tecnico “P. Giannone – E. Masi” di Foggia che da anni è impegnato nella partecipazione delle iniziative didattiche e progetti promossi dal MIUR (riscontrando anche ottimi risultati in diverse categorie artistiche).

L’incontro è stato moderato dalla giornalista del Corriere della Sera Stefania Ulivi che oltre alla presentazione del regista ha letto le domande che i ragazzi dei diversi istituti avevano inviato ad una delle responsabili dell’evento Paola Micalizzi tramite il docente referente degli Istituti.

Si ringraziano per la partecipazione le docenti di lettere: Maririta Caserta, Elena Cocca, Eliana Lo Mele, Lucia Pizzarelli, Amelia Rinaldi, Antonella Russo e gli alunni delle classi: 2 A Gat, 3 A Turistico, 3 B Afm, 4 A Gat, 4 B Afm, 5 A Sia e 5 B Afm.

Michela Cassa